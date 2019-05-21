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中国电影展映在墨西哥国立自治大学开幕

2019年05月21日12:35  来源：人民网-国际频道
 
开幕式现场。
开幕式现场。

人民网墨西哥城5月20日电 （记者 刘旭霞）中国电影展映开幕式5月20日在墨西哥国立自治大学举行，中国电影频道将为墨西哥观众带来《英伦对决》、《大唐玄奘》、《湘女萧萧》、《那山那人那狗》等八部有西语字幕的影片。

墨国大语言、语言学与翻译学院院长卡门在开幕式上表示，墨西哥学生通过观看中国电影能加强对中国语言的学习和加深对中国文化价值的了解。这八部反映中国不同侧面的影片将为墨西哥观众奉上一场丰富的文化盛宴。

中国电影频道节目中心副主任张玲表示，电影作为人文交流和文化互鉴的最好方式之一，在促进各国文化互通、文明交流中扮演着重要的角色。希望中国的众多优秀影片让墨西哥观众了解到中国人民勤劳友善的传统、乐观向上的品质，感受到改革开放以来中国社会的可喜发展。

今年是中墨建交47周年和中华人民共和国成立70周年。张玲强调，中国愿同墨西哥共同推进电影等领域的务实合作，把电影作为两国交流合作的重要抓手，加强双方在电影技术、媒体融合等方面的交流互鉴。

墨国大孔子学院外方院长珍妮、墨国大孔子学院院长李程、中国电影频道节目部王平久主任、中国电影频道法务版权部吴亚康主任、中国电影频道国际部主任助理李萱也出席了本次活动。

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(责编：任付丽(实习生)、樊海旭)
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