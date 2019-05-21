埃及总统塞西授予宋爱国大使一级共和国勋章

人民网开罗5月20日电（记者 周輖）埃及总统塞西20日在总统府向即将离任的中国驻埃及大使宋爱国授予一级共和国勋章。

宋爱国表示，习近平主席和塞西总统保持密切交往，共同规划两国关系发展蓝图，引领中埃全面战略伙伴关系取得跨越式发展，中埃友好合作驶入快车道。在前不久举行的第二届“一带一路”国际合作高峰论坛期间，两国元首第8次举行会谈，就深化“一带一路”倡议与埃“2030愿景”的战略对接、政策对接和机制对接达成重要共识，为双边关系发展注入新的强大动力。宋爱国感谢塞西总统本人和埃及政府对他任内工作给予的宝贵支持和帮助。

塞西请宋爱国转达他对习近平主席的诚挚问候和良好祝愿，表示他十分看重和珍惜同习主席建立的良好工作关系与深厚个人友谊，强调埃及愿在“一带一路”倡议下，继续深化对华各领域合作，助推“2030愿景”在埃及顺利实施，祝愿伟大的中国在发展稳定的道路取得更多重大成就，祝愿埃中全面战略伙伴关系结出更多丰硕成果。塞西赞赏宋爱国忘我履职，恪尽职守落实两国元首共识，为推动埃中关系发展作出卓越贡献。

同日，宋爱国还分别向埃及总理马德布利、外交部长舒克里辞行拜会。

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