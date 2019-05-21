第18届“汉语桥”西日本地区预赛成功举办

人民网东京5月20日电（记者 刘军国）5月19日，关西外国语大学御殿山全球都市校区，嘉宾云集，共聚一堂。大阪产业大学舞龙队身着艳丽的龙装，手舞长龙，如同蛟龙出海，穿梭前进……他们的火热表演，赢得了观众的阵阵掌声，拉开了第18届“汉语桥”世界大学生中文比赛西日本地区预赛的序幕。

关西外国语大学孔子学院院长靳卫卫在开幕致辞中说，圣人耐以天下为一家。天下一家体现了中华民族追求和睦，爱好和平，倡导和谐的传统风范。关西外大孔子学院为能向大家提供展示汉语能力、互相学习和交流的平台感到无上光荣，他希望选手们能够通过“汉语桥”分享汉语学习的快乐和成果。

中国驻大阪总领馆教育处主任吴劲松在讲话中指出，唐朝时期鉴真大师六渡日本，为中日文化交流做出巨大的贡献，希望两国青年也能学习他的精神，学习历史，继承两国优秀的传统文化，传承比赛宗旨，相互尊重、互帮互助，成为好朋友。

本次大赛共有12名选手参选，他们分别来自大阪经济大学、神户市外国语大学、天理大学、福山大学和关西外国语大学。选手们以“天下一家”为主题，用流利的汉语抒发了自己对“和而不同”“天下一家”的理解，一个个朴素、与中国和汉语结缘的故事，道出了选手们对汉语的喜爱之情，对中国的向往之心，深深打动了在场的每一位观众。

在接下来的中华才艺比赛中，选手们也别具匠心，大放异彩。民族舞蹈《青花瓷》，刚柔并济；传统歌曲《敖包相会》，再现经典；中华武术热血澎湃、书法水墨气韵生动、管乐演奏技惊四座，点燃了在场观众的热情。

比赛的尾声，全场观众一起观看了“2018年纪念中日和平友好条约缔结40周年日本大学生友好访华团关西分团”的精彩回顾视频。访华团的点点滴滴，吸引了在场观众的目光，加深了大家对中国的印象，感受到了中国的魅力。

经过激烈的角逐，来自天理大学的松永好德以出色的表现荣获特等奖，关西外国语大学的奥穗乃香获得一等奖，神户市外国语大学贵田菜乃花等5名选手分获得二、三等奖。

今年是新中国成立70周年，也是中日青少年交流促进年。“汉语桥”世界大学生中文比赛至今已经举办18届，关西外国语大学孔子学院已是连续第四次承办西日本地区预赛。汉语为桥，天下一家，“汉语桥”为中日两国青年搭建了沟通心灵的桥梁。这一赛事已经成为青年英才学习交流的重要平台，激励着越来越多的日本青年学生学习中文，增进对中国语言文化的理解，为中日交流互鉴和友好发展贡献力量。

出席本次比赛的嘉宾还有关西外国语大学孔子学院顾问、枚方市前市长竹内修，以福山大学名誉教授大久保勋为组长的专家评审组，以及来自日本各个大学汉语专业的学生和中国留学生。

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