塔吉克斯坦文化日在北京开幕。 人民网 杨倩摄

人民网北京5月20日电（杨倩） 5月17日晚，由中国文化和旅游部、塔吉克斯坦文化部、塔吉克斯坦驻华大使馆共同举办的“塔吉克斯坦文化日”开幕式在北京二七剧场举行。中国文化和旅游部副部长张旭、塔吉克斯坦文化部第一副部长奥比德·纳扎罗夫出席开幕式并致辞。来自塔吉克斯坦的近70位艺术家为现场千余位中外观众献上了一场精彩绝伦的歌舞盛宴。

张旭副部长在致辞中说，中国和塔吉克斯坦同是丝绸之路上的文化古国，两国文化交流源远流长、历久弥新。双方将在“一带一路”建设框架下密切合作，共同传承和弘扬和平合作、开放包容、互学互鉴、互利共赢的丝绸之路精神，不断发展两国文化交流与合作，为两国人民搭建理解和友谊的桥梁，推动两国关系不断迈向更高台阶。

奥比德·纳扎罗夫副部长在致辞中表示，古老的丝绸之路将两国人民紧密联系在一起。他相信，通过塔吉克斯坦艺术家的演出，中国观众将感受到塔国的悠久历史和灿烂文化。

当晚，塔吉克斯坦艺术展同场亮相，展出了多幅塔吉克斯坦当代绘画艺术作品和精美的传统挂毯。现场播放的塔吉克斯坦文化短片，向观众全方位展示了塔吉克斯坦独特的自然风光和人文之美。

据悉，塔吉克斯坦文化日大型文艺演出将于今日在西安举行。

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