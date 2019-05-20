德国驻华大使：加强多边合作 新中国发展成就令人惊叹

人民网北京5月20日电（张悦） 在近日举行的2019年德国大使馆开放日活动的记者招待会上，德国驻华大使葛策博士（Dr. Clemens von Goetze）就中美贸易摩擦、德国企业在华发展、新中国成立70周年等问题回答了记者提问。

葛策大使首先就备受关注的中美贸易摩擦问题表达了德方立场。他说：“任何单边主义行动，提高关税等行为，都不是理想的措施。德方希望中美双方最终能够通过谈判找到解决方案。”

关于中美贸易摩擦所反映出的国际多边秩序遭到挑战问题，葛策大使表示，德国数十年来积极参与国际多边秩序建设，当下多边主义面临的问题是国际性问题，需要通过国际合作——包括在国际机构内的合作加以解决。全球化给世界带来了巨大变化，相关的国际机构也应与时俱进，不能寄望通过旧有的规则应对当下问题。德方认为，必须加强而不是削弱多边组织的作用来解决问题。

法德不久前成立了非正式组织“多边主义联盟”，致力于加强各国的多边主义合作。中国是国际社会的重要成员，德国希望与中国继续加强多边主义合作，在世贸组织改革等议题上共同发挥更大作用。

对于中美贸易摩擦背景下德国在华企业的发展前景，葛策大使表示乐观。他说：“德国企业会根据所在市场的情况作出自主决定。我不认为德国企业会减少在华投资。恰恰相反，一些德国企业近期还增加了在华投资。”

与会媒体代表还谈到以华为为代表的中国高科技企业遭到不公正制裁一事。对此，葛策大使称，德国已经启动了下一代通讯技术网络的招标程序。5G网络是德国基础设施建设的核心内容，同时也涉及国家安全问题。因此，有关部门出台了相关的安全标准，以此来对供应商进行评估。需要强调的是，相关标准适用于来自各个国家的全体供应商，没有国别和企业的差异。

在回答人民网记者关于德方如何评价新中国成立70年来的发展成就时，葛策大使表示：中华人民共和国成立之初，经过了一段困难的时期。随后经过40多年的改革开放，中国取得了非常了不起的成就。令德国感到骄傲的是，德国企业很早就发现了中国所蕴藏的发展机会，至今已在中国市场投资超过40年。

“我本人自上世纪90年代起就经常来华访问，能够近距离观察中国在经济、社会等领域的发展。可以说，中国长期以来，特别是近30年来的变化是令人惊叹的。”葛策大使说。

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