2019年“汉语桥”中文比赛在韩国举行

人民网首尔5月20日电 （记者马菲）2019年“汉语桥”世界大、中学生中文比赛韩国赛区比赛18日在首尔举行。

中国驻韩国大使馆教育参赞力洪在致辞中表示，2018年，韩国参加汉语水平考试的人数超过了11万人，位居全球应试人数首位。目前，在韩工作、生活的中国人超过100万，中韩两国互为第一留学生来源国，越来越多的韩国青少年选择汉语作为外语学习的首选。希望韩国的汉语学习者能够学好用好汉语，“以汉语为桥梁，以中文为纽带”，努力成为中韩两国友好发展的文化使者，为搭建中韩两国的友谊桥梁而不懈努力。

当天比赛的主持人孙志旿是第十一届“汉语桥”世界大学生中文比赛的冠军。上初中时，她参加了学校组织的前往沈阳的交流活动。这次活动不仅改变了她对中国的刻板印象，更燃起了她学习中文、了解中国的兴趣。大学毕业后，孙志旿成为了一名中韩双语支持人。“我学习汉语已经15年了，是汉语成就了今天的我。” 她感慨地说道。

在舞台上为选手们朗读中国文化常识题目的申素云声调准确、吐字清晰。作为第十四届“汉语桥”世界大学生中文比赛的亚洲洲冠军，她于今年初刚刚入职中国银行首尔分行。申素云向本报记者表示，“学习汉语为我的人生带来了更多机遇。如今，韩中两国间交流日益频繁，汉语已成为有力的求职敲门砖。”

在比赛的演讲环节中，选手不仅展示了过硬的汉语语言功底，更显示出他们对当今中国的深入了解和对整个人类社会发展的深刻思考。“全球化的今天，没有任何一个国家能够独立发展。国与国之间的紧密联系要求我们必须共同面对问题。”“‘一带一路’不仅带动了相关国家的经济发展，也使各国间的人员往来更为便利。为实现‘天下一家’的美好心愿，我愿为‘一带一路’倡议的传播和推广作出力所能及的贡献。”

在才艺表演环节，选手们的表演形式丰富多彩，内容别具一格。中国最新流行歌曲、茶艺表演、中国民舞、单口相声……一段段表演体现出选手们对中国文化的由衷热爱，现场不时爆发阵阵掌声和欢笑声。

最终，来自延世大学的申睿斌和来自清德高中的成东锡分别夺得大学生组和高中生组第一名，他们将代表韩国赛区前往中国参加全球复赛。

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