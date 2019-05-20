鲁汶孔子学院举办“我眼中的中国”摄影大赛

获奖者与嘉宾合影留念。记者任彦 摄

人民网布鲁塞尔5月19日电 （记者 任彦）沿着白色的螺旋形楼梯，错落有致地摆放着一幅幅精美的照片。沐浴在从楼顶天窗洒落的阳光里，照片更加熠熠生辉。这些照片是比利时著名学府鲁汶大学的师生和中国留学生拍摄的，在这里展出是为了参加“我眼中的中国”和“我眼中的比利时”摄影大赛。

摄影比赛由鲁汶孔子学院主办。颁奖仪式在当地时间5月16日晚举行。鲁汶孔子学院外方院长黎伟在致辞中表示，此次摄影比赛共有26位参赛者，提交的参赛照片共有66幅，这些照片从不同角度展现了当今中国和比利时的发展面貌，对于促进比中两国人民相互了解有着积极作用。

记者发现，参赛照片内容很广泛，在鲁汶大学师生的镜头里，不仅有气势恢宏的历史建筑，如长城、天坛和西安古城等，还有霓虹闪烁高楼林立的现代都市，如北京、上海和成都等；不仅有风景秀美的旅游名胜，如颐和园、杭州西湖和桂林山水等，还有充满烟火味的生活场景，如美食街、茶馆和自行车维修点等。在中国留学生的镜头里，呈现的也是一个传统与现代有机结合、人与自然和谐发展的美好国度。

受邀前来参加颁奖仪式的比中经贸委员会董事艾瑞克·法米尔在致辞中表示，一图胜千言，这些参赛照片形象直观地把当代中国呈现在比利时观众面前，让更多的比利时民众有机会亲眼目睹中国的风采，有助于改变他们之前对中国比较偏狭的认识。在鲁汶市政府工作的英格·瑞特斯女士看了参赛照片后赞叹道，中国真是了不起，短短四十年，旧貌换新颜，让人刮目相看。

来自鲁汶大学工程科技学院机械电子专业的大学三年级学生安德烈斯·托普获得摄影比赛一等奖，获奖作品是一位身穿蓑衣、头戴斗笠的老渔夫用鸬鹚捕鱼的画面。他在发表获奖感言中说，当他在广西漓江看到中国这种传统捕鱼方式的时候，他内心一个劲儿地叫绝，“真是太神奇了，中国人真是太聪明了！”他曾在中国古诗中读到过描写这种捕鱼场景的诗句，他想通过这幅照片表现诗意中国。

为了让学生了解中国，鲁汶大学工程科技学院多次组织大三学生到中国进行短期游学活动。今年的游学活动在4月进行，为期两周，走访了北京、上海、西安、成都和桂林等地。“在参加今年游学活动的师生出发前，我们孔子学院便与鲁汶大学工程科技学院联系，筹办这次摄影比赛，目的是让那些没有去过中国的学生和民众也能‘看到’中国，了解一个真实的中国。” 鲁汶孔子学院中方院长邓新华对人民网记者说。

今年带领学生游学中国的鲁汶大学工程科技学院教授汉·海特耶马获得摄影比赛二等奖，获奖作品再现了夜上海的繁荣景象。他在接受人民网记者采访时表示，上海的摩天大楼鳞次栉比，交通四通八达，现代化程度超过了西方很多国际化大都市，吸引了众多世界知名的企业在那里落户。“今年一月我第一次去中国，这是我第二次游历中国，百闻不如一见，中国之行刷新了我之前对中国的认知，中国的巨大发展让我肃然起敬。”

获得优秀奖的鲁汶大学工程科技学院大三学生西博·古尔对人民网记者说，这是他第一次到中国去，去了之后才发现自己以前对中国的了解是非常片面的，“我眼里的中国和西方媒体呈现的中国很不一样，我发现中国非常现代化，在基础设施、数字经济等许多方面都超越了西方发达国家。中国很重视生态保护，绿色出行已成为一种时尚。中国人也很热情，对外国人非常友好。中国是一个美丽的国家，也是一个和平的国家。我希望自己能有机会再去中国。”

据悉，鲁汶大学工程科技学院与北京交通大学、西安电子科技大学等中国多所大学建立伙伴关系，开展短期游学项目。该项目费用虽然由申请者自己负担，但申请者依然非常多，只能不断提高遴选的门槛。很多学生从大一时就开始打工攒钱，为的就是在大三时能够获得参加该项目的机会。“在大部分学生眼里，中国就意味着机遇，到中国去看看就是为自己的未来投资。” 邓新华说。

(责编：谭晓祺(实习生)、樊海旭)