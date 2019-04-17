乌兰巴托中国文化中心举办“七十载友谊”大型图片展

人民网乌兰巴托4月17日电（记者 霍文）为庆祝中华人民共和国成立70周年暨中蒙建交70周年，由乌兰巴托中国文化中心和蒙古国乔金喇嘛庙博物馆共同举办,主题为“七十载友谊”大型图片展17日开幕。展览主要展出上世纪二十年代以来有关乔金喇嘛庙的珍贵史料，包括1959-1961年间中国古建专家协助修复寺庙建筑的图纸资料和照片，为首次公开展示，是见证中蒙两国友谊的宝贵资料。

达希乔依林寺主持丹巴扎布、蒙古国国际智力博物馆馆长图门乌力吉、话剧院院长策仁桑布、功勋科学家多勒玛教授、建筑协会会长曾德等嘉宾及社会各界人士百余人出席。蒙古国政府直属文化艺术局局长额尔登巴特、乌兰巴托中国文化中心副主任哈斯巴根、乔金喇嘛庙博物馆馆长敖特根苏荣、1961年参与寺庙建筑修复工作的蒙方专家伊戈尔等嘉宾分别致辞。

额尔登巴特在致辞中说，在中蒙建交70周年之际举办该展览很有意义，文化领域的交流与合作是中蒙两国友好合作的重要内容之一，本次展出的诸多资料照片真实记录了两国在文化领域的合作历史。乌兰巴托文化中心哈斯巴根副主任代表中国驻蒙使馆文化参赞兼中心主任李薇对来宾表示欢迎。他说，本次展出的中蒙双方合作维修庙宇建筑资料是两国70年友谊的见证之一。中心将继续发挥媒介和桥梁的作用，进一步推动中蒙两国在文化领域的交流与合作。

乔金喇嘛庙是蒙古国最珍贵的佛教建筑之一，位于首都乌兰巴托市中心，本名兴仁寺，建于1904-1908年。根据1952年签订的《中华人民共和国与蒙古人民共和国经济及文化合作协定》，1957年中国派古建专家对乔金喇嘛庙和博格达汗宫维修工作进行规划设计，1959-1961年间中国古建专家于明晨、南扎德道尔吉、李祝权等对乔金喇嘛庙实施大面积修复工作。

据介绍，乌兰巴托中国文化中心举办此次展览的目的是回顾中蒙两国走过70载不平凡的岁月，铭记两国人文领域交流合作的历史维度，展示上世纪五、六十年代乌兰巴托市容市貌和人民生活的变化，祝愿中蒙友谊万古长青。

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