展示中国走过的不平凡之路

人民网仰光4月16日电（记者 孙广勇）觉梭丹和同伴们围在京沪高铁的巨幅图片前兴奋地议论着：“这就是中国的高速列车啊，太漂亮了！真希望未来缅甸也能有这么先进的列车。”“第一次看到中国有这么大的变化，很震撼，我准备去中国读书，把中国的经验带回缅甸，也让缅甸发展起来。”

在位于缅甸仰光的中国文化中心，中国改革开放40周年主题国际巡展——缅甸展正在举办。此次展览为缅甸观众展出记录中国改革开发40周年的图片，一系列生动鲜活的精美图片，呈现了中国改革开放的历史轨迹和伟大成就，展示了中国携手世界合作共赢的丰硕成果，从中可以了解到中国改革开放的壮阔历程、演进线索和内在逻辑，进而更好理解改革开放怎样深刻改变了中国，又怎样深刻影响了世界。

在具有浓郁中华文化色彩的仰光中国文化中心，128幅照片从左侧走廊依次排列展出至右侧走廊。一张图片讲述一个事迹，图片附有中、英两种语言的图片说明，纪录中国40年发展历程的珍贵影像向每一位观众展示中国走过的不平凡之路。展览由“历史轨迹”、“发展成就”与“合作共赢”三个主题组成。

改革开放推动中国创造了经济社会发展奇迹。从1978年到2017年，中国国内生产总值增长33.5倍，年均增长率为9.5%，总量已达12.3万亿美元，所占全球份额由1.8%升至15.3%。在“发展成就”图片区，仰光技术大学的大学生昂漂图在认真地看巨型天文望远镜“中国天眼”的介绍，“以前只知道中国有长城、兵马俑，今天才看到中国的现代科技这么先进，天文望远镜、计算机、云计算，让我大开眼界。我的很多同学都要来看图片展，感受先进技术的发展趋势，”昂漂图对记者说。

随着互联网、云计算、机器人等新行业在中国迅速发展，与传统产业深度融合，在促进经济社会发展的同时带给人们更多生活便利。塔依薇(Htar Ei Wai)曾在上海外国语大学攻读汉语国际教育硕士学位，她对记者说：“我最喜欢的是手机支付，到哪儿都不用带现金，不像在缅甸出门都要带一捆现金。还有网上购物，当天就到，我现在还常托中国朋友帮忙网上购物。中国改革开放40年里，中国人的社交模式、购物形式以及支付方式都发生了难以置信的改变。为了跟上时代，缅甸甘勃萨（简称KBZ）和伊洛瓦底（简称AYA）等银行也在逐步推动移动支付。”

改革开放40年来，中国坚持打开国门搞建设，不仅发展了自己，也造福了世界。在合作共赢图片展区，觉凯廷在2014年中国国家开发银行融资的亚马尔油气项目图片前说：“中国有资金、有技术，与很多国家一起进行经济开发，合作共赢。在缅甸的中缅油气管道就是一个双赢的项目。我家乡在曼德勒皎色镇，那有一个中缅天然气管道分输站，下载的天然气不仅送到曼德勒发电、开工厂，还送到附近的村子，可以做饭烧水，方便多了。”

近年来，中国经济对世界经济增长的贡献率一直保持在30%左右，是拉动世界经济复苏和增长的重要引擎，有效促进了世界经济再平衡。在开幕第一天就来参观图片展的缅中友好协会副主席吴苗丁昂说：“中缅两国正在共建‘一带一路’，这是民生之路、发展之路、繁荣之路。中国提出的‘一带一路’倡议与缅甸政府发展本国经济、吸引外资的目标契合，将带动沿线国家的共同发展。”

中缅两国经贸投资领域的合作前景广阔，未来双方通过建设边境经济合作区、皎漂深水港及工业区、仰光深水港及临港工业区等大型项目，促进中缅铁路、公路和电力的互联互通，并加强在贸易和产能等方面的合作，中国经济发展的溢出效应将惠及缅甸经济和社会发展，中缅经贸合作关系将向着更高层次和更宽领域迈进，中国驻缅甸大使馆经济商务参赞谢国祥表示。

从1978年到2018年，中国的改革开放走过了40年辉煌历程。40年的实践充分证明，中国发展为广大发展中国家走向现代化提供了成功经验、展现了光明前景，是促进世界和平与发展的强大力量。“中国改革开放的时候，我在中国读博士，后来又去过中国十几次，中国取得的巨大成就令人叹服。这个图片展，就是浓缩的中国改革开放发展史。缅甸希望向中国学习，结合本国实际情况，找到适合自己的道路，实现缅甸的发展繁荣，”原仰光大学历史系和新闻系主任玛格丽特说。

仰光中国文化中心副主任石瑛对本网记者表示，此次展览自3月1日开展以来，吸引了很多缅甸民众，不仅有大学、企业预约前来参观，还有自发前来参观的民众，展览让缅甸观众了解中国的发展进程和发展成就，促进中缅民心相通和增进相互了解。“‘民心相通’是‘一带一路’的重要方面，我们计划到内比都、曼德勒等地举行巡回展览，让更多的缅甸民众了解中国的发展历程，促进中缅交流，为双方搭建相互了解、相互支持、创造共赢的平台。”

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