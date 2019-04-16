国外驻华使节：“一带一路”是全球化的一个分支

人民网北京4月15日电（田婉晴） 在14日举办的全球化智库(CCG)、商务部中国国际经济合作学会(CAFIEC)和联合国驻华代表处(UN China)联合主办，当代中国与世界研究院协办的第五届中国与全球化论坛第五届中国与全球化论坛上，多国驻华使节和国际人士围绕“‘一带一路’倡议下的全球多边合作新路径”这一主题展开圆桌讨论。

“一带一路”倡议是由中国在2013年提出，目前已有126个国家、29个国际组织正式支持或加入。在本届论坛上，美国传统基金会国际经贸中心主任，美国前驻联合国大使Hon.Terry Miller发表了其对“一带一路”倡议的理解，“一带一路”是全球化的一个分支，是中国对外开放的一个举措，体现了中国政府更加积极与世界各国合作的意愿。

爱尔兰驻华大使H.E.Eoin O‘Leary认为“一带一路”是一个很好的基石， 希望“一带一路”提高透明度。德国驻华公使Johanner Regenbrecht认为，除了透明性之外，“一带一路”还有其包容性。

古巴驻华大使H.E.Miguel Angel ramirez Ramos则表示，真正和中国打交道的这些国家并不会抱怨“一带一路”的透明性，他们非常高兴和中国合作，并不会有透明性的担忧。他还表示，目前14个拉丁美洲国家加入了“一带一路”，这意味着这些国家早已经了解到了“一带一路”倡议所带来的真实益处。

意大利驻华公使Giuseppe Fedele相信“一带一路”是一条互联互通的大道，中意双方已经达成了遵守各自的国际义务的共识，双方共同遵循一个多边框架。意方将继续遵守欧盟的相关规则，经济、金融、财务、社会、环境可持续性，公平的市场竞争以及中意双方需要遵守透明度的原则等问题都已在上个月中意两国签署的推进“一带一路”建设谅解备忘录中有所体现。

加纳驻华大使H.E.edward Boateng表示，加纳在2017年6月加入“一带一路”，加纳早已经认识到“一带一路”能够为加纳带来巨大机遇。坚信“一带一路”是一个窗口，一个平台，可以供彼此之间加深讨论、达成共识、建立新的互联互通渠道。“一带一路”早已给加纳带来了新的市场机遇。H.E.edward Boateng认为，“一带一路”促进了国际合作，是一个窗口，通过这个窗口，加纳可以更好地融入世界。于加纳而言，“一带一路”不仅是一个很好的机遇，让加纳的农民更加有能力在价值链当中扮演更重要的角色。

中国太平洋经济合作全国委员会会长、中国前驻冰岛大使、CCG顾问苏格在论坛上表示，第二届的“一带一路”国际合作高峰论坛将会探寻更多的推动力，中国将会提供一个新的平台来推动全球合作。苏格认为论坛规模将会更加庞大，且会有更多的国家元首参与，让大家更好地了解中国是如何参与到全球化，看到中国如何采取实际行动去参与。

中国国际问题研究基金会理事长、中国前驻印度尼西亚、加拿大、瑞典大使兰立俊在论坛上就各方对于“一带一路”探讨的基础上也发表了自己的观点，他建议目前应该从软规则转向硬规则，并且通过共商、通过创造来建立更多的国际合作规则。在实践当中建立一个多层的国际合作规范，来支持国际合作。

(责编：刘晓琰(实习生)、杨牧)