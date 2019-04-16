菲律宾首届本土培养53位中英教育双学士毕业

亚典耀大学孔子学院菲方院长黄淑琇博士致辞

人民网曼谷4月15日电（记者 赵益普） 2019年4月14日上午，菲律宾亚典耀大学孔子学院和加洛干市立大学合作项目“中英教育双学士学位项目”第一届毕业生毕业庆典暨证书颁发仪式在亚典耀孔院马卡蒂校区举行。加洛干市立大学副校长Atty·RoderickP·Vera、孔子学院第一任中方院长中山大学张世涛副教授、菲华商联总会副理事长Mary Go Ng、菲华商联总会副理事长施梓云以及53名毕业生参加了庆典。

亚典耀孔院菲方院长黄淑琇对即将毕业的学生们表示祝贺，相信他们一定会有美好的未来。中方院长梁广寒表示，这是她从教十年来第一次在国外为毕业生用中文做毕业致辞，由衷地为学生们感到高兴和自豪。“言沟通心灵，相信你们不仅会是出色的汉语教师，也会是中菲文化交流的使者，播种两国友谊的种子，你们的未来一定会像你们的中文名字一样美丽。”梁广寒说。

据了解，自2015年开始，亚典耀孔子学院共为“中英教育双学士学位项目”派遣了17位汉语教师，为53名菲律宾学生提供免费本科教育。

加洛干市立大学Atty.RoderickP.Vera副校长表示，这53名学生是幸运的，能够有机会通过这个全额奖学金项目学习汉语，学习如何成为一名汉语教师，这是非常有意义的。

毕业生代表康飞雅和胡梦冬分享了过去四年和同学们一起学习汉语、体验中国文化的感受。她们说，从第一节课的不知道什么是汉语，到现在爱上汉语，用汉语写作和演讲，尽管遇到很多困难，但从未放弃，也更加认识到学习汉语、传播汉语的重要性，在老师的教导和帮助下，顺利通过HSK 4、HSK5和HSKK中级考试，顺利完成教学实习，这一切离不开孔院和学校的支持，离不开老师的教导和帮助，过去四年里有压力，也有收获，满满都是感激。

中英教育双学士学位项目是亚典耀大学孔子学院与加洛干市政府、加洛干市立大学、加洛干菲华商会等机构一起合作，于2015年6月12日在加洛干大学签定协议并设立的，致力于菲律宾本土汉语师资培养。本届毕业生是项目第一批毕业生，也是菲律宾第一批“国际汉语教育”本科生，和第一批完全在菲律宾本国培养的汉语教育本科生。

据悉，亚典耀大学孔子学院目前已经建立了完整的本土汉语教师培养体系，即国际汉语教育硕士＋中英双语双学士＋免费社会继续教育培训＋国际汉语教师资格证考试与培训。在该体系下，菲律宾本土汉语教师资质有望得到整体提高，汉语教师极度匮乏的现状和困难也将有望得以缓解。

(责编：谭晓祺(实习生)、樊海旭)