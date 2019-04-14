埃及新首都中央商务区项目第二高楼率先完成桩基筏板浇筑

曲翔宇 摄

人民网开罗4月12日电（记者 曲翔宇）当地时间4月12日20点17分，由中国建筑承建的埃及新首都中央商务区项目P2标段D01号楼顺利完成了混凝土筏板浇筑，成为整个埃及新首都CBD项目中首个完成浇筑的桩基筏板。整个混凝土浇筑过程共持续33小时。

据悉，D01号楼是一栋高级住宅楼，建筑高度为194.9米，地上49层，地下2层，总建筑面积约为112469平米，为埃及新首都中央商务区项目第二高楼。本次浇筑的桩基筏板是楼座地基的一部分，地基由68根深入地下十多米直至岩石层的人工挖孔桩支撑，上方用1700吨钢筋搭建骨架，将浇筑约1万方混凝土，形成桩基支撑的厚度达到3米的钢筋混凝土筏板。仅筏板的钢筋与混凝土用量在国内就足够修建一栋30层住宅楼。

负责该标段建设的是中建八局二公司建设者，他们率先将人工挖孔桩技术引进到埃及，缩短了桩基的施工时间，保证了工程桩的施工质量。

项目部将筏板施工分为三个区域，即2米桩径区域，电梯井区域和2.5米桩径区域，进行合理有效的工序穿插，重点突击施工工序多、困难大的电梯井部位，采用毛石混凝土技术，在保证质量的前提下加快了电梯井的施工进度。

筏板钢筋骨架施工中，项目部采取了两班倒工作制，24小时不间断施工，高峰时段组织200多名中埃两国工人绑扎钢筋。自桩基完成至筏板浇筑，仅用了27天时间，刷新了埃及同类型施工速度。

浇筑过程中，项目共汇集了埃及当地六家混凝土搅拌站，10条混凝土生产线，确保了充足的混凝土物料供应。项目部将整个筏板分为五个区域，采用泵车与溜槽相结合的技术，从筏板东头开始浇筑，逐渐向西向北推进。分区分层浇筑的施工方案，避免了冷缝的出现，降低了对模板的侧压力，保证了浇筑质量，顺利完成了浇筑施工作业。

接下来，项目部将进行D01号楼地下二层的墙柱钢筋绑扎，全面推进工程建设，争取早日高品质完成楼栋建设，为埃及新首都和“一带一路”建设贡献“中建力量”。

(责编：任付丽(实习生)、贾文婷)