 “希望之星”和“雏鹰计划”项目丰富中蒙人文交流内涵

人民网乌兰巴托4月13日电（记者 霍文）4月的乌兰巴托天气转暖，春意渐浓。12日下午，由“中蒙文化教育暨社会发展基金会”主办、中国银行乌兰巴托代表处承办、蒙古国立大学孔子学院协办的蒙古国春季中小学生“希望之星”奖学金、“雏鹰计划”助学金奖励项目颁奖仪式在中国银行乌兰巴托代表处举行，来自蒙古国中文学校的37名中小学生获奖。

本次奖助学金选拔考试于3月10日在蒙古国立大学和达尔罕彩虹中学举行，共有279名中小学生参加了不同组别的考试。经过孔子学院专家教师的认真阅卷，共有30名学生获得“希望之星”奖学金奖励、7名同学获得“雏鹰计划”奖学金资助。

中国驻蒙古国大使馆杨庆东公参在颁奖仪式致辞说，此次活动在春季举行，不仅为蒙古孩子们的人生带来春天的希望，也给他们的父母带来春天般的温暖。在中蒙两国领导人的引领之下，中蒙两国全面战略伙伴关系不断发展，政治、经贸、人文交流不断深化，合作取得丰硕成果，给两国人民带来实实在在的利益。这些成果的取得离不开包括基金会成员在内各界人士的努力。他寄语莘莘学子，不但自身学好中文，还要带动影响周边同学一起学习，将来为中蒙两国合作和友谊做贡献。

“中蒙文化教育暨社会发展基金会”理事长、中国银行乌兰巴托代表处代兴军首席代表在致辞中表示，今年蒙古的春天来得格外早，一些实力雄厚的中方企业陆续来蒙考察，中蒙经贸发展面临很好的前景，对各类高水平人才的需求越来越强烈。期待各位同学发奋努力，成为高层次中文人才，将来为中蒙两国经贸、人文交流作出积极贡献。

蒙古国乌兰巴托希望汉语中学七年级学生乌仁白格勒发表获奖感言时说，奖助学金活动是各位爱心人士和中国企业给蒙古国学生学习中文提供的资助，更是对他们的鼓励和肯定。奖助学金帮助我实现了学习中文的梦想，也激发我学好中文的决心和热情。这次活动使我明白一个道理，只要认真学习，努力坚持，就一定能学好中文，希望有一天能去中国学习先进的科学文化知识。

“希望之星”和“雏鹰计划”项目致力于帮助蒙古国品学兼优但家境贫寒的学生完成学业，每年举办2次。“希望之星”项目是在蒙古国开设中文课程的学校，按小学、初中、高中分组选拔若干名品学兼优、热爱中国文化、积极参加各类中文文化活动的中小学生，给予一定的奖励。“雏鹰计划”项目是在蒙古国开设中文课程的公立学校中，家庭困难、成绩突出的学生中选拔若干名学生给予一定资助。

自2014年8月23日以来，基金会成功举办了十届中小学生“希望之星”奖学金、“雏鹰计划”助学金选拔考试，来自乌兰巴托各区、达尔罕乌拉、科布多、鄂尔浑等省累计3094人次参加了考试，412名中小学生获得奖励，累计发放奖学金114万元。2015年以来，基金会还设立了专门针对大学生的“卓越之星”、“栋梁计划”、“成就梦想”等奖励项目，为蒙古国更多寒门学子提供了学习的机会。

“中蒙文化教育暨社会发展基金会”成立于2014年。中蒙两国企业在获得经济效益的同时，也承担起蒙古国社会经济发展的责任，同时为推动中蒙友好与文化交流，增进中蒙两国人民之间的理解做出了积极贡献。

中国驻蒙古使馆文化参赞李薇、经济商务参赞宋学军、办公室主任陈奇宇、中国银行乌兰巴托代表处副首席代表杨继勇、旅蒙华侨协会副会长李有生以及中蒙文化教育基金会会员代表、获奖学生及家长、获奖学校代表百余人出席仪式。

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