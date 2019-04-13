中国驻墨西哥大使邱小琪举行离任招待会

4月11日，中国驻墨西哥大使邱小琪夫妇举行离任招待会。摄影 刘旭霞

人民网墨西哥城4月11日电（记者刘旭霞）4月11日，中国驻墨西哥大使邱小琪夫妇举行离任招待会。墨西哥旅游部部长托鲁科、公共职能部部长桑多瓦尔、参议院亚太非外委会主席皮内多、特拉斯卡拉州州长梅纳、银行与证券监督委员会主席帕尔玛、外交部常务副外长温立安、拉美事务副外长雷耶斯、旅游部副部长莱维和埃尔南德斯、外交部亚太司司长弗朗哥等政府、议会、政党、军队代表及墨社会各界友人、各国驻墨使节、中国驻墨新闻机构、中资企业、华侨华人、留学生代表等500多人应邀出席。

邱小琪大使在致辞中表示，五年多来中墨关系全面快速发展，两国高层交往不断，双方政治互信持续加强，双方合作潜力日益发掘，文化交流互鉴越来越密切，中墨关系进入历史最好时期。在离任之际，我感到无比欣慰。

邱小琪大使强调，当前中墨两国均处于发展的关键时期，中墨关系进入了承前启后，继往开来的新阶段。去年8月，我成为洛佩斯总统接见的第一位外国驻墨使节，就进一步加深两国合作同其深入交谈，达成重要共识。相信在两国政府和人民的共同努力下，中墨关系必将百尺竿头更进一步。

最后，邱小琪大使向墨政府、议会、地方、军警、文化、教育、智库、媒体、商界等各界友人，中资机构人员、华侨华人、驻墨使馆全体馆员及当地雇员分别致以诚挚谢意，感谢他们对双边关系的大力推动和对其工作的支持。

墨常务副外长温立安作为墨方代表讲话，转达了埃布拉德外长的亲切问候和良好祝愿，高度评价邱大使任内为推动墨中关系发展所作的重要贡献。

温立安强调，墨方始终将中方视作好朋友、好伙伴，本届政府把对华关系置于优先位置，愿同中方一道，在现有基础上进一步深化在投资、旅游、人文等各领域交流合作，推动墨中关系取得更大发展，更好惠及两国人民。

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