米兰市政府召开2020年第四届“意大利·中国文化艺术节”协调会

人民网米兰4月12日电（记者 叶琦）4月10日下午，米兰市政府派出由文化、外事、市长办公室等部门组成的联合工作组到米兰中国文化中心参观考察，对第四届“意大利中国文化艺术节”的筹备情况展开调研。米兰中国文化中心主任李群来，手拉手意中文化交流协会副主席Filippo、秘书长虞谓快，及手拉手意中文化交流协会创始人之一、前秘书长Franco先生等参加会谈。

联合工作组组长、米兰市长办公室负责国际关系的Silvia女士表示，米兰市政府对手拉手协会多年来致力于公益事业和社区文化活动表示赞赏，对米兰中国文化中心致力于中意文化交流与合作表示钦佩。她说，2020年将迎来中意建交50周年，中意两国政府也将互办“中意文化旅游年”，米兰市政府将会一如既往地支持各种层面的文化交流活动，将会鼎力支持“2020年意大利中国文化艺术节”系列活动。市政府将全程跟进，协调有关部门，全力配合解决在活动组织过程中所遇到的问题并为明年10月份在米兰召开的第四届意大利·中国文化艺术节提供各种优质资源。

不久前，中国国家主席习近平访问意大利，开启了中意交流与合作新的里程。意大利冲破重重阻力，成功“入群”，成为首个加入“一带一路”倡议的七国集团成员国，从此，中意交流也进入了一个新的历史时期。中心负责人李群来先生表示，我们将在中国驻米兰总领馆的指导下，在国内各级政府的支持下，在中资机构和当地华人社团的积极参与下，以中意建交50周年为契机，办好做大第四届“意大利·中国文化艺术节”，把更多更好的中国元素带到意大利，把“意大利中国文化艺术节”打造成米兰这所国际大都市里多元文化特色的一张亮丽名片，让中国移民成为米兰多民族融入共存的典范。

据悉，“意大利·中国文化艺术节”由手拉手意中文化交流协会、意大利龙甲教育集团倡导发起，每年一届，之前已成功举办过两届。从2018年起，米兰中国文化中心也成为了组织文化艺术节活动的核心力量。中国文化艺术节旨在加强与深化中国和意大利的文化交流，给“一带一路”注入活力，为两国人民友好往来增添新的亮点，让更多的意大利友人近距离感受5000年的中华文明，同时也让中国优秀的民族文化走出国门，促进中意文化交融、助力中华文化在海外的传播和弘扬。“意大利中国文化艺术节”于2017年5月首次在米兰市政府文化艺术中心亮相，内容既包括了中国民间工艺、书画、剪纸、脸谱绘画、茶艺、摄影展、民族服饰、瓷器展等中国传统文化相关的静态展示，又包含了中国民族歌舞、中国功夫、地方戏曲、功夫茶道、民族音乐、川剧变脸、欢庆锣鼓等舞台类的动态展示。河南省教育厅、暨南大学、新安晚报社等分别组织精干力量和优秀节目参加了首届的巡展和舞台演出。

李群来表示，2020年第四届意大利中国文化艺术节的组织工作程序已经启动，时间初步定在10月底11月初。届时，所有活动的规模将会更大，规格更高，时间更长，内容更丰富，参与面更广。

最后，双方就文化艺术节期间的安全保障、应急措施、知识产权、文化产品售卖等问题进行了有效的探讨并达成广泛共识，协调会达到了预期效果，随后相关工作也将进一步推进。

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