第二届中国国际进口博览会推介会在斯德哥尔摩召开

商务部副部长王炳南致辞。赵梦楠 摄

人民网斯德哥尔摩4月11日电 为促进中瑞贸易合作，由中华人民共和国商务部、中国驻瑞典大使馆与瑞典投资贸易委员会联合举办的第二届中国国际进口博览会（CIIE）推介会4月11日在瑞典首都斯德哥尔摩中国文化中心举行。中华人民共和国商务部副部长王炳南、中国驻瑞典大使馆大使桂从友参会并致辞，百余名瑞典商界代表出席。

中国驻瑞典大使桂从友首先致辞，他说去年瑞典基础设施大臣托马斯·埃内罗特率团参加首届进博会，获得了实实在在的成果。今年中国商务部将进博会欧洲路演的重要一站选在瑞典，充分表明中国政府对扩大进口瑞典高质量产品的高度重视。希望更多的瑞典企业可以通过进博会这个重要的平台，不断扩大在中国市场的份额，共享中国改革开放和经济发展的红利。

王炳南副部长在致辞中介绍了上一届进博会的成果，瑞典是中国在北欧地区最大的贸易伙伴。在首届进博会上，共有15家瑞典企业签约参展，涵盖智能及高端装备、汽车、消费电子及家电、食品及农产品、医疗器械及医药保健、服务贸易等6个展区，意向成交3.99亿美元。他还介绍“新时代，共享未来”是本届中国进口博览会的主题，举办进博会是中国着眼于推动新一轮高水平对外开发的重大决策，是中国主动向世界开放的重大举措。

瑞典贸易投资委员会首届进博会国家展负责人斯塔克斯贝里女士介绍了瑞典企业参加首届进博会的情况，她表示去年很多瑞典公司对进博会产生了极大兴趣，很多企业都期待能再一次参加。随后，参加过首届进博会的瑞典企业在会上分享了参展经验，来宾还一同观看了第二届进博会宣传片。

会后中瑞各界人士进行了积极的交流，瑞方众代表踊跃咨询，对参与本届博览会表现出了极大的兴趣。王炳南副部长也耐心的在会后与各方交流并回答了相关人士所提出的问题。据中国驻瑞典使馆经济商务参赞韩晓东介绍，目前已有10余家瑞典企业报名参加第二届进博会。 （荣佩文）

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