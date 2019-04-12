埃及苏伊士运河大学举办“郭沫若文化周”系列活动

参观者仔细聆听讲解。周輖 摄

人民网伊斯梅利亚4月11日电（记者周輖）11日，由埃及苏伊士运河大学举办的“郭沫若文化周”系列活动落下帷幕。本次文化周活动丰富多彩，通过诗歌朗诵比赛、文化展览和文化讲坛等形式，为埃及学生和民众认识郭沫若、了解中国文化提供窗口。

来自埃及9所高校和机构学习中文的学生参加了第二届郭沫若杯中国现代诗歌朗诵比赛，选手们的出色表现赢得观众的阵阵掌声。“郭沫若与世界文化遗产周口店”展览吸引数百名喜爱中国文化的学生前来参观，同学们仔细聆听讲解、认真观摩展品，并在展厅合影留念。“郭沫若与中国文化”讲坛上，来自中国社科院文学研究所、中国地方志指导小组办公室、郭沫若纪念馆的专家们以“郭沫若新诗创作对现代汉语的贡献”“郭沫若与地方志”“中国现代视野中的埃及”等话题为基础，与观众展开讨论。

中国地方志指导小组秘书长冀祥德指出，郭沫若曾两度到访埃及，写下多首诗歌赞美埃及的人民与风物，是中埃友谊的推动者与见证人。在埃及高校设立郭沫若纪念馆，围绕中国诗歌开展文化交流活动，进一步丰富了埃及民众对中国文化形象的理解与认知。中国社会科学院郭沫若纪念馆副研究员李斌表示，希望本次文化周活动能让埃及人民进一步了解中国文化，并增进中埃两国人民的感情和友谊。苏伊士运河大学孔子学院埃方院长哈桑·拉杰卜高度评价中国近年来的的发展，勉励同学们下功夫学好中文，为中埃交流做出更多贡献。

为推进中国文化与郭沫若研究在海外的传播，中国社会科学院郭沫若纪念馆、苏伊士运河大学孔子学院、北京语言大学中东学院（阿拉伯研究中心）于2016年、2017年先后在苏伊士运河大学设立郭沫若中国研究中心和埃及郭沫若展厅。中心和展厅为推动和发展中国与埃及的传统友谊贡献了力量，成为两国文化合作的平台和文化交流的桥梁。

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