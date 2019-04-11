法国路威酩轩集团联手中国青年打造未来零售消费体验

人民网巴黎4月11日电（记者何蒨） 4月12日，世界知名奢侈品集团路威酩轩“走进LVMH”项目中国区“探索日”即将在上海新天地拉法耶艺术设计中心举行。为了培养青年英才，法国路威酩轩集团从去年开始在欧洲展开首届“走进LVMH”项目，将青年人的创造力与零售业的未来结合在一起。今年4月，第二届“走进LVMH”项目也来到了中国。

路威酩轩集团与中国20所顶尖高校深入合作，包括北京大学、清华大学、复旦大学、同济大学、南京大学、华东大学、上海交大、上海财经等，邀请年轻学生分享他们对奢侈品零售业的未来客户体验进行探讨。根据集团发布的信息，自3月4日项目启动至今，共有近1万人注册参与活动，提交构思的学生超过1500名，最终有来自50所大学的200名青年入选路威酩轩“店铺巡游”计划，他们将前往北京和上海的集团旗下各大名店进行参观学习，如路易威登、迪奥、尚美珠宝和丝芙兰等。最终，集团还将甄选120名学生参与路威酩轩中国区高管见面会，集团大中华区总裁吴越也将参加活动。此次见面会包含快速面试环节，入选的年轻人有望获得集团中国区的实习机会。

路威酩轩集团巴黎总部人力资源总监尚塔尔·坎贝尔（Chantal Gaemperle）女士在接受记者采访时指出，中国目前是集团继欧洲之外最重要的市场之一，总部很关注如何调动当地年轻人的积极性，特别是他们对奢侈品零售领域未来发展的构想。“走进LVMH”项目可以为入选的中国学生提供难能可贵的了解奢侈品集团内部运作的机会，对奢侈品行业感兴趣的学生更可通过这个项目构思及筹备个人职业生涯。

对于甄选入选者的标准，尚塔尔·坎贝尔表示，路威酩轩集团对中国年轻人并没有不同的期待，无论是中国人还是法国人，集团关注的首先是他们的教育水平，其次是他们的思维理念是否充满创意。本届“走进LVMH”活动，许多参加者递交了一段自己录制的视频，阐释他们对零售消费体验的感想，集团以此衡量这些年轻人对奢侈品行业的敏感度与前瞻性。今年的“走进LVMH”活动还将为最终入选的学生提供超过100个实习机会。根据尚塔尔·坎贝尔介绍，这些实习机会主要分布在零售、数码、人力和市场部门领域，其中零售是重点。她强调，路威酩轩集团本身也是一个零售集团，对如何开发与时俱进的零售体验非常重视，而那些在实习期间成绩优秀的学生，也将有望被集团正式录用。

对于世界知名奢侈品集团最看重的人才品质，尚塔尔·坎贝尔指出，好奇、开放的思维、适应能力强、勇于与行业前辈沟通学习，这些都非常重要。她也表示，有动力、有行动力、学习能力强，是集团对年轻人的期待。她也指出，路威酩轩集团下属近70个品牌，可以为年轻人创造充满挑战与成绩感的“职业之旅”，集团录用的年轻人不仅有机会跨越不同品牌工作，还有可能前往不同地区，这正是路威酩轩作为世界领先奢侈品集团为年轻人提供的职业发展优势。

(责编：谭晓祺(实习生)、徐祥丽)