光明日报与捷克文学报携手讲述中捷友好故事

人民网北京4月10日电 在“一带一路”国际合作高峰论坛召开前夕和中捷两国建交70周年之际，由光明日报社和捷克文学报社共同主办、上海市人民政府新闻办公室和浙江省人民政府新闻办公室共同协办的“一带一路”与中捷民心相通论坛于4月9日下午在光明日报社举行。

来自中宣部、外交部、中联部、文旅部、国家广电总局、中国社会科学院、国家汉办、全国记协、中国作家协会、中国美术家协会、中国公共外交协会、北京市人民政府外事办公室、北京市人民政府新闻办公室和捷克文学报、捷克驻华使馆及公共外交、文化、教育、体育、商务机构的百余名代表出席了论坛。中捷两国嘉宾们共话中捷友谊，围绕两国间的交流与合作进行了充分交流研讨。

捷克总统泽曼为论坛发来贺信表示，习近平主席于2013年提出的“一带一路”倡议已经成为新时期全球最大的构想之一。这一非凡成就的关键词就是“连通”。他强调：“我坚信，参与‘一带一路’倡议的国家将成功实现这一目标梦想，这一倡议不仅连接各个大洲，也连接各个民族。”

在致辞中，光明日报社总编辑张政介绍了光明日报与捷克文学报在“阅读中国+”项目中的合作，通过在捷克当地出版专版及专刊，向捷克读者介绍当代中国风貌，在当地引起了积极反响。习近平主席指出，“国之交在于民相亲，民相亲在于心相通”。 今天的论坛就是讲述中捷民心相通的故事。我们认为，推动中捷民心相通是中捷两国媒体应当承担的社会责任。

中宣部国际联络局局长张烨受中宣部领导委托对论坛成功举办表示热烈祝贺。他在致辞中指出，中国国家主席习近平提出的“一带一路”倡议产生了广泛而深远的国际影响。今年恰逢中捷两国建交70周年，在“一带一路”倡议的引领下，中捷关系呈现全面发展势头。中国的光明日报和捷克的文学报同为具有深厚历史积淀、广泛影响力的主流媒体，此次共同举办论坛，为庆祝中捷两国建交70周年营造良好氛围，充分体现了两国主流媒体应有的社会责任。

外交部欧洲司参赞俞磊在致辞中从三方面总结了中捷关系的快速发展势头：第一，两国高层交往密切；第二，经贸合作日益深化；第三，人文交流蓬勃发展。他表示，中方高度重视发展同捷克的友好合作关系，愿同捷方一道，增进政治互信，深挖合作潜力，造福两国人民。

捷克文学报社长帕维尔、捷克驻华使馆参赞路德维特也分别在论坛上致辞，热烈祝贺论坛的举行，对论坛积极推动中捷两国民心相通给予充分肯定。

中国作家协会书记处书记鲁敏和捷克文学报总编辑比莱克做了主旨发言。中国美术家协会分党组书记徐里、原中国驻捷克大使马克卿、人民文学出版社副总编肖丽媛、中国冰球协会外事干部王武贤、北京市冰球协会副秘书长邢寉、上海汽轮机厂党委副书记辛健、江苏苏豪集团总裁周勇、中捷友谊农场宣传部部长雷强林、捷克格兰特欧洲商会名誉会长田宝东与捷克文学报主编雅娜、捷克《经济学人》杂志前主编费亚拉、捷克PPF集团中国区总裁卢米尔·马龙、北京外国语大学捷克教师雅乌里索娃，围绕“中捷民心相通有着历史渊源”“文学与艺术传播是中捷民心相通的桥梁”“中捷民心相通走向多领域”三个议题进行了畅谈。他们讲述的反映中捷民心相通的生动故事给代表们留下了深刻印象。

国家大剧院演员周晓琳演唱了曾在国家大剧院上演的捷克歌剧《水仙女》片段。

论坛由光明日报社副总编辑沈卫星主持。

(责编：田婉晴(实习生)、常红)