神奇高地 19世纪小屋 远离都市生活的完美度假地

当你登上从伦敦开往苏格兰高地的Caledonian Sleeper列车，你会意识到你将要经历一场愉快的旅行。

列车行驶约12个小时之后，打开百叶窗，就能看到崎岖的山丘和在山地里懒洋洋地咀嚼着的雄鹿。

Moor of Rannoch Restaurant & Rooms酒店毗邻苏格兰高地广袤的荒原沼泽Rannoch moor。

这里偏远但极其美丽，没有电视、收音机和宽带，对于渴望摆脱城市生活压力的都市人来说，它是完美的选择，在户外还能看到鹿和野鸡等。

酒店是一座19世纪的小屋，设有五间带浴室的卧室，每间卧室均享有沼泽的景致，并配有双筒望远镜。

餐厅酒吧里闪烁着100多瓶琥珀威士忌，墙上点缀着复古的海报。在用餐区，客人可以获得最高级的高原美食，窗外是一览无余美丽的沼地、森林和丘陵。

美味的早餐选择包括全套苏格兰菜，以及带有黄油蘑菇切片的煎蛋卷。三道菜的晚餐很精致，是用当地食材制作的美味，每天都会更换菜单，还免费提供当地Aberfeldy酿酒厂生产的精致麦芽酒。

(责编：燕勐、杨牧)