“2019丝路画语艺术展”在加纳大学孔子学院开幕

人民网阿克拉4月7日电（记者 姜宣，特约通讯员 楼淡竹）4月6日，由中国驻加纳使馆、中国行为法学会法治中国文化艺术研究院和北京古道兰亭艺术馆主办，格林豪斯国际置业开发（加纳）集团公司承办的“2019丝路画语艺术展”开幕式，在加纳大学新近落成的孔子学院举行。中国驻加纳大使王世廷、加纳第一夫人瑞贝卡·阿库福-阿多等出席了活动。

王世廷首先代表中国驻加纳使馆对此次艺术展成功举办表示热烈祝贺。他表示，艺术家们不远万里来到加纳，不仅深入开展艺术交流，还举行了慈善捐赠活动，以实际行动为促进中加人文交流，实现文明互鉴作出重要贡献，体现了中加两国人民之间的深情厚谊。

王世廷强调，“一带一路”倡议是习近平主席统筹国内国际两个大局提出的重大国际合作倡议，为国际合作开辟了新方向，为世界经济增长挖掘了新动力，为各国关系发展搭建了新平台。第二届“一带一路国际合作高峰论坛”即将举行，中国将继续坚持共商共建共享的合作原则，和世界各国一道，描绘共同发展的美好蓝图。他表示，中方愿以落实中加两国领导人重要共识和中非合作论坛北京峰会成果为契机，加强同加纳的人文交流，期待更多加纳艺术家访问中国。

瑞贝卡对绘画颇有研究，她饶有兴致地观看了画展，对中国绘画艺术的精湛技艺表示高度赞赏。她表示，去年陪同阿库福-阿多总统访华时中国艺术给她留下了深刻印象，欢迎中国艺术家将精妙绝伦的中国绘画艺术带到加纳，感谢中国艺术家慈善义卖的慷慨之举。她还说，加纳很高兴加入“一带一路”倡议，期待两国继续加强文化交流，造福两国人民。

本次艺术展共有15位中国艺术家70余幅中国画与书法作品及9位加纳艺术家20幅油画作品参展，将在阿克拉、海岸角等城市共举办3场展览。

开幕式上，中国艺术家现场举行了画作慈善义卖，将10万塞地善款捐赠给瑞贝卡基金会，并向瑞贝卡赠送了阿库福-阿多总统及瑞本人画像。此次活动受到加纳各界高度关注，当地各大媒体进行了大量报道，各方好评如潮。

参加活动的还包括加纳旅游、艺术和文化部副部长兹比利姆·巴瑞·伊迪，加纳驻华大使爱德华·博阿滕、外交部总司长阿尔伯特·扬基大使，中国行为法学会代表团团长张宝欣、格林豪斯国际置业开发（加纳）集团公司总经理高建等，加纳社会各界知名人士、著名画家代表、加纳大学师生及侨界代表等三百余人参加了开幕式。

(责编：任付丽(实习生)、刘洁妍)