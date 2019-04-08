中国球员季骁宣亮相法乙赛场

人民网巴黎4月7日电 （记者李永群）4月6日下午，随着法语“欧塞尔加油！”，中国职业足球运动员季骁宣在法国足球乙级联赛赛场上亮相，当天欧塞尔队主场迎战梅斯队。赛前，欧塞尔足球俱乐部为季骁宣举行了加盟新闻发布会，欧塞尔俱乐部主席弗朗西斯·格拉耶将22号球衣授予季骁宣。

今年25岁的季骁宣上赛季效力浙江毅腾俱乐部，在中甲联赛中表现突出，荣获2018赛季MVP（最具价值球员）。季骁宣在冬季转会期转到欧塞尔俱乐部，这是该俱乐部迎来的第一位中国职业球员。

格拉耶表示，季骁宣来到欧塞尔以后适应能力较强，看得出来他是一个颇具天赋的球员，相信他的加盟将有助于球队锋线实力的显著提升。

季骁宣认为，欧塞尔俱乐部的训练条件非常好，训练方法也比较先进，相信自己的球技在此能得到进一步提升，并希望通过自己的努力帮助欧塞尔队重返法甲阵营。

欧塞尔俱乐部成立于1905年，曾4次捧得法国杯，并培养过世界杯冠军队员。2016年，中国企业奥瑞金公司成为欧塞尔俱乐部的最大股东。

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