中法企业于第十九届国际辐射加工大会期间签署农产品辐照合作备忘录

人民网斯特拉斯堡4月4日电（记者葛文博）4月3日，在法国斯特拉斯堡举办的第十九届国际辐射加工大会期间，中广核核技术发展股份有限公司全资子公司（以下称“中广核技”）中广核达胜加速器技术有限公司（以下称“中广核达胜”）与法国AERIAL公司签署合作谅解备忘录，共同推动电子束辐照在农业的创新发展及相关项目在中国落地。在国际辐照联合会（IIA）主席保罗·韦恩（Paul Wynne）和中广核技总经理胡冬明的见证下，中广核达胜总经理肖峰和法国AERIAL公司总经理阿兰·斯特拉塞（Alain Strasser）代表双方在备忘录上签字。

“辐照技术作为农产品灭菌、保鲜、杀虫、微生物控制、延长货架期的新方法，为农民增收和提高农产品安全性和改善品质提供新途径，其具有无辐射残留以及处理速度快、效果好、范围广等特点。”胡冬明介绍说，“中广核的加速器设备制造技术处于世界领先水平，法国AERIAL公司则在软件工艺上十分成熟，双方优势互补，互信合作，拓宽了业务领域，将世界先进的民用核技术带到中国，推动以水果保鲜、精准扶贫为目的的应用项目落地。

阿兰·斯特拉塞对记者表示，很荣幸和中广核这样技术实力雄厚、产品质量过硬的中国企业形成伙伴关系，其必能进一步帮助提升中国农产品辐照等领域的发展。

“辐射加工在医疗、卫生、食品加工、环境治理等领域得到广泛应用，继续发展潜力巨大。”保罗·韦恩对记者说，“中国在该领域技术发展迅速。随着中国治理环境、提高人民生活水平需求的持续增加，辐射加工发展前景更为广阔。”

据悉，等国际辐射加工大会创始于1976年，每30个月举办一次，是国际辐射加工领域最重要的交流平台之一。此次大会吸引了全球45个国家500余名业界人士前来交流各国辐照加工技术创新发展经验。

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