中非高等教育论坛在开罗举行

人民网开罗4月3日电（记者 周輖）2日至3日，中非高等教育论坛在埃及首都开罗举行。来自中国与埃及、苏丹、坦桑尼亚等非洲国家的数十名专家学者，以及埃及高等教育部、埃及外交部、中国驻埃及使馆代表共聚一堂，围绕“一带一路”倡议下的中非教育合作、非洲教育数字化现代化、中非学生和教师交流合作等话题展开深入交流。

开罗大学孔子学院埃方院长李哈布在发言中表示，近年来在“一带一路”框架下，中非之间的教育交流进入“快车道”，但也面临着包括语言、法律、政策等在内困难和挑战。她呼吁中非建立常态化、制度化的高等教育交流机制，加强对于非洲国家人才需求的调研确保留学归国人员学有所用，扩大中国大学生赴非志愿者规模带动两国民间交流等。

北京大学外国语学院副院长付志明指出，当前越来越多的非洲学生选择来到中国留学，每年从非洲来华的自费留学生数量已经大大超过了公派留学生。中非青年学生群体是深化中非文化及其他各领域的交流的“桥梁”。加强中非教育合作，实现文化合作互通是中非战略合作的重要一环。

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