《一个意大利记者的中国四十年》主题演讲在中国海关博物馆举行

中国网4月2日讯 3月30日，《一个意大利记者的中国四十年》主题演讲，在中国海关博物馆举行。中国海关博物馆馆长樊堃向主讲嘉宾——意大利记者、汉学家阿德里亚诺·马达罗（Adriano Madaro）颁发了“关博讲坛”荣誉证书。

阿德里亚诺·马达罗，1976年第一次来到中国，是改革开放前夕较早以私人身份来华采访的西方人士。现任意大利卡萨雷斯博物馆馆长。自1976年到上世纪九十代初期，以一个外国人的视角拍摄了中国各地的彩色照片35000多张，见证了中国改革开放和社会发展巨变的伟大历程，引起了广泛的反响和好评。

今年76岁的马达罗，在演讲中依旧展现了记者的激情。这是他第210次来到中国，他讲述了四十多年来的中国情缘，尤其是他和海关的奇妙渊源和有趣故事。从孩提时代的中国梦想，到青年时代的多次访华；从学习汉字的笔记，撰写关于中国的报道，到出版关于中国的多部著作；从亲自手绘的几十幅老北京民俗地图，到在欧洲举办六届大型中国文物展；从拍摄中国的照片，到现在担任“意象世界多彩中国——微型艺术国际大展”的文化顾问、把中国的文化艺术推介给世界。四十多年来，马达罗不遗余力地进行中意文化交流，被誉为“当代马可·波罗”。

在讲座现场，特别邀请的对话嘉宾——中国著名摄影家董化斌，向马达罗赠送了由著名剪纸艺术家张娟女士创作的“一马当先”剪纸，就马达罗拍摄的中国故事进行现场交流。在谈及马达罗的摄影作品时，董化斌评价说：“越是真实的，越是艺术的。”

中国摄影家吴波女士也来到现场，向大家展示了她拍摄的一张胡同照片，讲述了她和马达罗参加由中国摄影家协会组织的“中外摄影家对着拍”活动的故事，与40年前马达罗拍摄的照片形成了生动的对照。

目前，以马达罗为代表的、近百位中外摄影家共同参与的《时代印迹——中外摄影家镜头下的四十年巨变暨海关人眼中的改革开放四十年》专题摄影展正在进行，在展览现场，马达罗还当起了讲解员，讲述照片背后的故事，赢得现场观众共鸣。

马达罗在演讲中说，“一带一路”是个伟大的倡议，把古丝绸之路两端两个古老文明的国度联系得更加紧密，中国和意大利是老朋友，更是好伙伴。相比中意源远流长的文明交往史，他还年轻，他愿意把所有的时间都花在中意文化交流的美好事业上。

本次讲座由中国海关博物馆主办、北京正视文化艺术有限责任公司协办。《时代印迹——中外摄影家镜头下的四十年巨变暨海关人眼中的改革开放四十年》专题摄影展将持续到5月底。

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