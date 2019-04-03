王家瑞会见克赖斯特彻奇市长并率代表团向枪击事件遇难者致哀

3月29至30日，中国宋庆龄基金会主席王家瑞率代表团访问新西兰克赖斯特彻奇市，会见克赖斯特彻奇市长莉安·达尔齐尔，并专程前往纪念墙向枪击事件遇难者致哀。中国宋庆龄基金会副主席于群、驻克赖斯特彻奇总领事汪志坚参加上述活动。

达尔齐尔欢迎王家瑞一行到访克市并表示，29日新西兰政府在克市举行了国家悼念仪式，衷心感谢您此刻来访，这充分展现了中国人民对克市人民的理解和支持。新西兰在人们心目中一直是一个非常安全的地方，我们必须尽快重新振作，发挥社区的力量，鼓励人们和平相处、守望相助，让人们仍然坚信新西兰是一个安全的国家。她向代表团介绍了克市的历史和发展情况，表示3月15日的枪击事件不会损害克市的形象，在枪击事件之后，这里的人民所展现出的包容、友爱和坚强才是这个城市的精神与品格。

王家瑞表示，代表团在枪击案发生后仍然继续按计划访问克市，并组织中国青少年代表团开展文化交流和慰问演出，就是希望表达中国人民、尤其是青少年对新西兰人民的友好感情，表达对和平的祝愿、对克市未来发展的美好祝福。中国人有个理念，大的灾难会给一座城市带来巨大悲痛，也能让它在浴火重生中变得更加坚强。中国的唐山曾经发生灾害性地震，但经过灾后重建又焕发出新的生机，成为了一座英雄的城市，相信从悲痛中走出来的克市将迎来更美好的未来。

达尔齐尔邀请代表团在市政厅顶层眺望克市。代表团在青少年为悼念枪击案遇难者创作的绘画作品前留念，希望将这座城市的精神传递给更多人。

随后，代表团专程前往枪击事件纪念墙献花，向在枪击事件中的遇难者表示沉痛哀悼。（来源：中国宋庆龄基金会网站）

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