新西兰议长特雷弗·马拉德会见王家瑞

3月28日，新西兰议长特雷弗·马拉德（Trevor Mallard）在惠灵顿会见正在率团访新的中国宋庆龄基金会主席王家瑞一行。中国驻新西兰大使吴玺，中国宋庆龄基金会副主席于群会见时在座。

王家瑞首先向克赖斯特彻奇枪击事件遇难者表达深切哀悼，向伤者和受害者家属致以诚挚慰问。

王家瑞表示，中新关系自两国建交以来一直走在中国同西方发达国家关系的前列，维护好、发展好中新关系符合两国人民的期待。宋庆龄与路易·艾黎等先辈为开创中新友好事业作出了杰出贡献，代表团此行将寻访路易·艾黎足迹，寻根溯源、播种未来，在新形势下传承和增进两国人民的友好情谊。青少年是世界的未来，中国宋庆龄基金会愿与新西兰各界友好机构、人士加强交往，尤其是开展青少年交流，推动两国民间友好，增进相互了解与客观认知，共同在新时代助力中新关系持续健康向前发展。

马拉德欢迎王家瑞到访新西兰议会并表示，新西兰正沉浸在克赖斯特彻奇恐怖袭击的悲痛当中，您此时率团到访本身就展现了中国人民对新西兰人民的坚定支持和深厚情谊。马拉德回顾了自己与中国的交往经历，表示良好的新中关系符合新西兰的利益。杰辛达·阿德恩总理即将对中国进行就任后的首次访问，相信双方在贸易、文化和教育领域将进一步加强交流合作。会见前我认真了解了中国宋庆龄基金会的历史，贵会在促进国际友好、发展公益事业尤其是开展青年交流方面所开展的工作令人印象深刻。新西兰非常重视社会福利和青少年事业，愿推动新西兰各界与中国宋庆龄基金会加强交流合作，共同推进新中关系发展。

会见结束后，马拉德兴致勃勃地邀请王家瑞一行参观议会大厦，并进行了亲切友好的交流。（来源：中国宋庆龄基金会网站）

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