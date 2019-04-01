意大利驻米兰总领馆赴维罗纳为华侨华人现场办公

人民网罗马4月1日电（记者 叶琦）3月15日至16日，驻米兰总领馆在维罗纳成功举办今年首场现场办公。

驻米兰总领馆领区覆盖意大利北部伦巴第、皮埃蒙特、艾米利亚-罗马涅和威尼托4个大区，居住有华侨华人约20万人，其中90%为华侨。近年正值护照换发高峰期，总领馆每年办理护照3万多本。为使交通不便和工作繁忙的侨胞能够就近办理领事证件业务，总领馆每年多次利用周末休息时间赴领区侨胞聚居区或偏远地区现场办公，为广大侨胞提供实实在在的便利。

研判准确，精心筹划

维罗纳是意大利北部旅游胜地和经济重镇，聚居数千侨民，相邻的曼托瓦、维琴察、特伦特等地也有相当数量侨民，办证需求较大。

今年的第一次现场办公，对于全年现场办公有序开展十分重要。而提供协助的当地侨团第一次参与此类工作，并无经验积累。为此，馆领导要求大家在前期谋划和现场志愿者的培训上下功夫，从场地选址、人员安排、材料准备、秩序维护等方面都做好充分准备，为现场办公顺利进行打下良好基础。

领侨处初步研判，当地护照颁发和换发需求量应该在500以上，而通常现场办公一天办理量的极值在600左右。最终决定采取分批放号方式，第一次先放500，约满后又增加100。到预约时间截止前一天，600个护照预约号刚好约满，在侨胞需求和领馆服务供给上达到最佳平衡。

以人为本，全心投入

15日下午，汪惠娟副总领事率工作人员一行7人抵达维罗纳后直奔办公现场，布置场地、安装调试设备，并对20多名侨领和志愿者进行分工和培训，从发放号码、审核表格、复印照相、维持秩序、叫号引导等每个环节给予指导，确保专人专岗、职责明晰。

次日一早，侨胞们就从四面八方赶来，在场地门口排起长队。为减少大家的等待时间，汪副总当即决定提前开始办理。经过9个小时的紧张忙碌，工作人员直到将近下午6点才送走最后一名办证侨胞，共受理护照和公证认证申请700余份。

为使侨胞们有更好的办证体验，工作人员在细节上动脑筋。在等候区免费提供饮用水，帮助侨民补填完善表格信息；针对新生儿和行动不便的老人、残疾人，开设绿色通道优先办理等等。一名坐着轮椅的老人护照早已过期，但子女都在工厂打工，没法请假带他到米兰。在现场几分钟就办理完护照换发手续后，他连连向所有工作人员道谢：“从没想过能在家门口就把护照换了，感谢国家，感谢总领馆体谅我们的难处，感谢你们为侨民做的一切”。还有一名侨胞驱车近两小时赶过来，为孩子办护照，但孩子因发烧没法来现场。汪副总听说后，耐心地为他讲解本人不到场无法换发护照的政策，但考虑到他的特殊情况，同意先予以办理，请他取证时带上孩子到领馆，经领事确认本人后再领取新护照。这一做法，不仅解决了他的困难，又没有违背原则，得到在场侨胞们的交口称赞。

此次维罗纳之行，领馆工作人员三点一线，领馆——办公场地——住处，连维罗纳市区都没有进入，更不用说参观闻名遐迩的圆形剧场和寻找罗密欧、朱丽叶的影踪了。一部分同志在返回米兰后，又马不停蹄赶往外地，执行重要外事任务。总领馆克服了人手少、时间紧、任务重的困难，圆满完成今年首次现场办公。

为民服务，永在路上

近年来，驻米兰总领馆坚持“以人为本、外交为民”，不断挖掘自身潜力，创新思路和方式，在着力提升领事大厅服务质量的基础上，推出领事工作进校园、进中资、进机场、进侨社、进社区系列活动，惠及海外中国公民，受到各方普遍欢迎。

驻米兰总领馆自开展现场办公以来，努力将其打造成为侨服务的重要品牌，针对不同方向、不同阶段的不同需求，精心设计，量身定制，服务上门，排忧解难。从带队馆领导，到90后年轻干部，每个人都无怨无悔，兢兢业业，薪火相传，展现出了新时代外交干部的风采。

在习近平主席成功访意、两国关系全面提升的大背景下，在意华侨华人将迎来更多发展机遇。驻米兰总领馆将努力为海外中国公民打造“民生工程”，为民服务永远在路上。

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