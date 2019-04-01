日本公布新年号“令和” 安倍解释其寓意

图为NHK网站截图
人民网讯 日本时间4月1日11点40分许，日本官房长官菅义伟公布日本新年号“令和”来替代现在的“平成”年号，随即展示了用毛笔书写的“令和”，新年号将于5月1日凌晨正式启用。“令和”是日本自“大化”算起的第248个年号。
新年号首次出自日本古籍
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“令和”出自日本最早的诗歌总集《万叶集》，原句是 “初春‘令’月、气淑风‘和’、梅披镜前之粉、兰熏珮后之香”，官房长官菅义伟在1日上午召开的记者会上表示。
据日本媒体报道，目前可以确认这是年号首次出自日本的古籍。此前的247个年号中，只要能确认出处的，均出自中国古籍，例如现在正在使用的年号“平成”就是出自《史记》和《尚书》2部典籍。
日本首相安倍晋三在记者会上解释“令和”的意义称，“蕴含了在人们的美丽心灵相互靠近之中，文化诞生并成长的含义”。他还表示，希望新年号深深扎根于日本人的生活之中。
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