“丝路文化月”活动在韩国启动

人民网首尔4月1日电（记者 马菲）作为2019年“丝路文化月”的揭幕项目， 由首尔中国文化中心与山东省文化和旅游厅共同主办的“海丝新篇”——2019韩国·中国山东文化年暨齐鲁新韵·山东海洋贝瓷文化展、孔子故乡·大美山东图片展30日在首尔中国文化中心开幕。

山东省委副书记、省长龚正在开幕式上致辞时表示，山东与韩国地缘相近、人缘相亲、文脉相融，历史渊源深厚，在山东大地上孕育形成的齐鲁文化是中华文明的重要源头和主干，以孔子、孟子为代表的儒家思想，是中华文明的重要组成部分，也对韩国等亚洲国家产生重要影响。通过举办此次活动，山东将更好地发挥文化底蕴的独特魅力，更好地促进中韩两国人文交流、民心相通。

中国驻韩国大使馆公使衔参赞金燕光表示，山东是距离韩国最近的中国省份，也是韩国侨民、游客最多的地区之一。希望首尔中国文化中心与山东开展丰富多彩的“部省合作”项目，进一步展示山东的人文之美、发展之美，增进山东与韩国之间的各领域交流。希望以此次“丝路文化月”的首场活动为契机，中韩两国更好地向世界展示内涵丰富的丝路文化，共同构建人类命运共同体，推动中韩关系更好地向前发展。

韩中亲善协会会长李世基表示，韩国与山东一衣带水，经济、文化、历史联系紧密，各个领域交流合作取得了卓越的成果。今年是中韩关系发展的重要时期，韩中亲善协会愿意积极参与“一带一路”建设，并希望组织会员企业到访山东，开展经贸文化交流活动。

开幕式还举行了古筝演奏、合作交流备忘录签署仪式以及嘉宾剪彩等环节。开幕式结束后，中韩嘉宾共同参观展览。孔子故乡·大美山东图片展展出了泰山、沂蒙山、黄河、大运河、三孔、齐长城、青岛夜景等图片，讲述了山东的自然风光及人文生态故事。海洋贝瓷文化展展出了20余套精美的海瓷作品，专业画师在现场进行瓷器手绘示范和作品烧制。多位山东非遗传承人在现场展示了极具特色的鲁绣、面塑、书法及古筝演奏，向韩国人民展示了齐鲁大地深厚的历史文化底蕴，受到热烈欢迎。

此次活动是首尔中国文化中心2019年重点打造的“丝路文化月”系列活动的第一项活动，将于3月底至5月中旬在韩国多地密集举办围绕“一带一路”主题的展演、讲座、互动体验等文化活动，展示内涵丰富的丝路文化，宣传丰富多彩的中国文化和旅游资源。

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