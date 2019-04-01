中国社会科学院俄罗斯研究中心揭牌仪式在京举行

人民网北京4月1日电（记者 曲颂）中国社会科学院和俄罗斯远东联邦大学共建的俄罗斯研究中心揭牌仪式暨“中俄地方合作：新规划、新前景”研讨会4月1日在北京举行。

本次活动由中国社会科学院主办，中国社会科学院国际合作局、俄罗斯东欧中亚研究所共同承办，同时得到了中国国际文化交流中心的大力支持。2019年9月，中国国家主席习近平赴俄出席第四届东方经济论坛期间，中国社会科学院与俄罗斯远东联邦大学在两国元首见证下签署了互设研究中心的协议。中国研究中心将于今年下半年在俄罗斯远东联邦大学设立。

两座研究中心的建立旨在共同打造青年、教育、学术合作的平台，拓宽交流渠道，创新人文合作形式，扎实深入推进中俄人文合作向前发展，互学互鉴，巩固政治互信和人民传统友谊，进一步加强中俄“一带一路”与欧亚经济联盟对接合作，从而夯实中俄战略协作伙伴关系的社会基础，实现共同发展与繁荣，并且推动实现本地区多元化和可持续发展。中心将通过举办学术讲座、研讨会、联合研究、大学生互换交流、大学生征文竞赛等活动，促进中俄研究机构和高校的交流合作。

中国社会科学院副院长高翔与俄罗斯远东联邦大学副校长帕诺娃出席揭牌仪式并讲话。中国外交部欧亚司、商务部欧亚司、中国人民对外友好协会领导、俄罗斯驻华使馆代表、上海合作组织秘书处代表，中国社会科学院、中国国际问题研究院、黑龙江省社会科学院、内蒙古自治区社会科学院、黑龙江大学等国内知名研究机构和高校领导和代表，以及媒体代表近80人出席活动。

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