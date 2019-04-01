北京外国语大学德语学院正式成立

揭幕仪式

人民网北京4月1日电 (施维) 北京外国语大学德语学院成立仪式暨新时代中德人文交流研讨会日前在京举行。来自教育部和各兄弟院校的代表、前大使、资深教授以及德语学院全体教职员工出席了相关活动。

北外副校长闫国华在成立仪式上表示，德语系升级为德语学院是加快学校“双一流”建设的重要举措，也是拓展院系发展空间的有效手段，具有里程碑意义。他希望德语学院立足新时代，进一步促进德语学科的持续发展，充分发挥自身优势，积极规划和完善学科、学术和人才的培养体系，培养高素质外语人才，助力学校的“双一流”建设。

原中国驻德国大使卢秋田说，在刚刚过去的3月26日，习近平主席在巴黎会见了专程前来出席中法全球治理论坛闭幕式的德国总理默克尔。这次会见推动中德关系进入了一个新的时期，两国交流的广度和深度前所未有，北外德语学院的成立恰逢其时。北外德语学科既有丰富的经验积累，又有优秀的人才储备，面对新时代的新任务，系改院的举措也是一件水到渠成的事情。他希望德语学院能够着眼于中德两国交往，成为中德两国人文交流的纽带。

上海外国语大学德语系主任陈壮鹰教授表示，作为兄弟院校代表来参加这次成立仪式感到非常高兴。北外德语专业在全国德语学科建设和人才培养工作中始终发挥着引领作用。今后，上外将和北外继续保持紧密合作，为中国德语学科的发展做出贡献。

德语学院老教师代表唐进伦教授深情回忆了过去几十年德语学院的变化，并表示为能够见证德语学院的成立而感到激动和喜悦。

成立仪式结束后还举行了新时代中德交流研讨会。与会嘉宾就两国文化交流和人才培养战略等议题展开了讨论。

北京外国语大学德语语言文学学科始建立于1950年3月，2002年1月被国务院学位办批准为国家级重点学科点，是全国唯一的国家级德语语言文学重点学科点。

(责编：任付丽(实习生)、樊海旭)