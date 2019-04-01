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2019“丝路心语”说汉语讲故事比赛在开罗举行

2019年04月01日12:56  来源：人民网-国际频道
 
比赛现场 周輖摄
比赛现场 周輖摄

人民网开罗3月31日电（记者周輖、刘慧）2019“丝路心语”说汉语讲故事比赛30日在埃及开罗中国文化中心举行，来自开罗大学、苏伊士运河大学、艾因夏姆斯大学等14所埃及高校中文系以及孔子学院、孔子课堂的20组选手参加了比赛。

本次大赛以“我的中国故事”为主题，在古装、书法、武术、唱歌、情景剧等方式的配合下，参赛选手们声情并茂地讲述了自己与中国的不解之缘，以及中埃友好合作的动人故事。经过近4小时的角逐，开罗大学中文系二年级学生穆斯塔法·穆罕默德荣获一等奖。通过讲述埃及科学家奥萨马赴华工作交流的所见所感，穆斯塔法总结出中埃科技、经贸等领域的合作现状，表达了中埃在科技领域进一步加强合作的愿望。

中国驻埃及大使馆文化参赞石岳文说，今年的比赛呈现出选手中文水平更高、故事思想性更强、参与单位和人员更多、团队精神更加突出、师生齐心合力更为感人五大特点，特别是涌现出更多原创故事，集中展现了埃中两国友好合作的新成就。

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(责编：任付丽(实习生)、樊海旭)
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