2019“丝路心语”说汉语讲故事比赛在开罗举行

人民网开罗3月31日电（记者周輖、刘慧）2019“丝路心语”说汉语讲故事比赛30日在埃及开罗中国文化中心举行，来自开罗大学、苏伊士运河大学、艾因夏姆斯大学等14所埃及高校中文系以及孔子学院、孔子课堂的20组选手参加了比赛。
本次大赛以“我的中国故事”为主题，在古装、书法、武术、唱歌、情景剧等方式的配合下，参赛选手们声情并茂地讲述了自己与中国的不解之缘，以及中埃友好合作的动人故事。经过近4小时的角逐，开罗大学中文系二年级学生穆斯塔法·穆罕默德荣获一等奖。通过讲述埃及科学家奥萨马赴华工作交流的所见所感，穆斯塔法总结出中埃科技、经贸等领域的合作现状，表达了中埃在科技领域进一步加强合作的愿望。
中国驻埃及大使馆文化参赞石岳文说，今年的比赛呈现出选手中文水平更高、故事思想性更强、参与单位和人员更多、团队精神更加突出、师生齐心合力更为感人五大特点，特别是涌现出更多原创故事，集中展现了埃中两国友好合作的新成就。
国际人士积极评价中国经济活力和发展预期 今年是新中国成立70周年，也是决胜全面建成小康社会关键之年。政府工作报告对2018年政府工作成果进行了提纲挈领的回顾总结，并对2019年工作计划进行了谋篇布局，不仅交出了一份亮眼的成绩单，也列出一份详尽的行动表。海外舆论高度关注今年中国两会，期待中国出台新政策、带来新机遇，释放更多积极信号，同时对2019年中国的经济活力和发展预期表达了乐观态度。专家表示，未来“中国怎么走，世界其他地方就会怎么走”【详细】