第十二届“汉语桥”世界中学生中文比赛蒙古大区赛预赛成功举行

人民网乌兰巴托3月31日电（记者 霍文）由孔子学院总部/国家汉办主办，蒙古国立大学孔子学院、蒙古国汉语教师协会承办，中蒙文化教育基金会、乌兰巴托中国文化中心协办，主题为“携手汉语，筑梦未来”的第十二届“汉语桥”世界中学生中文比赛蒙古大区赛预赛31日在乌兰巴托歌剧院成功举行。

本次汉语桥初赛晋级选手是根据3月17日中学生奥赛及汉语桥笔试成绩选出的。来自旅蒙华侨蒙中友谊学校、国立23中学、育才学校、希望汉语中学、达尔汗彩虹中学、贺希格中学、索龙格中学、乌兰巴托英国学校等八所中学的28位选手获得参赛资格。

选手们经过自拟题目演讲、回答问题和才艺表演等环节的激烈角逐，贺希格中学11年级学生钢其其格凭借《我和汉语有个约定》的精彩演讲和《终极吃货的自我修养》脱口秀才艺表演夺得第一名。共有15名选手获得参加4月13日的决赛资格,

蒙古国立大学孔子学院院长朱军利、乌兰巴托中国文化中心副主任哈斯巴根、蒙古国汉语教师协会会长巴特玛、蒙古国立教育大学外语学院院长朝格吉乐玛、蒙古国立教育大学孔子学院中方院长包爱东、蒙古国立23中学校长朝勒蒙巴特尔、希望汉语中学校长其其格玛、蒙古国达尔汗彩虹中学校长宾巴巴特尔、贺希格中学校长贺希格吉日格拉、旅蒙华侨蒙中友谊学校教导主任张晓凤等嘉宾出席活动。孔子学院汉语教师、志愿者、蒙古国汉语学校学生、家长代表500余人观摩了比赛。

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