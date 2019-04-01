中老铁路,老挝国家现代化发展新引擎

人民网磨丁3月31日电（孙广勇 黄宗文）3月21日10时,随着一声清脆的炮响，中老铁路磨丁隧道胜利贯通。隧道两头的施工队伍挥舞旗帜，顺利会师，他们拥抱着、欢呼着，庆祝中老铁路全线首座长大隧道贯通，为铁路通车奠定坚实基础。《万象时报》对此评论称：“中老铁路助力老挝从‘陆锁国’变为‘陆联国’，将推动老挝经济发展进入新时代。”

“为中老铁路这一历史性工程出力，再苦再累也值得”

记者进入磨丁隧道，看到宽阔的隧道拱面平整、墙壁光滑，一缕阳光投入隧道，散发出金色的光芒。不久的未来，连接中老两国的铁路将飞速穿过隧道，奔驰向广阔的平原。

中老铁路磨丁隧道全长6453.5米，由中国中铁五局承建,是全线超过五公里的十座长大隧道之一，采用钻爆法施工。历经两年的努力，较设计工期提前7个月胜利贯通，这凝聚着中老两国建设者的智慧和心血。

“隧道存在岩溶、顺层、断层破碎带、石膏、炭质泥岩、涌水等不良地质，Ⅳ、Ⅴ级围岩占比高达88.8%。干了大半辈子隧道工程，少有遇到这样高风险的隧道，施工过程着实让人捏了一把汗，”设计单位中铁二院磨万铁路项目部副经理唐万春感慨道，这位有着近30年隧道设计经验的专家在进场伊始面对隧道的地质结构也倍感压力。

“这里曾经是塌方地段、开掘时是‘水帘洞’，最大日涌水量达到2万立方，”谈起2年来的艰难施工过程，承建单位中铁五局磨万铁路第一标段项目经理周小霞记忆犹新，向记者讲述隧道开掘中的艰辛，“我们严格落实机械化、工厂化、信息化、专业化管理要求，通过强化现场安全质量管控、广泛使用隧道施工成套工装、大力开展科技攻关等，保证了隧道施工安全有序推进”。

从工人到工班长，2年来，文桂融坚守一线，见证了隧道建设每一步每个环节。他说：“今天激动的心情无法形容。我们承担了最难隧道的建设任务，期间遇到很多困难，回想2年来的日日夜夜，记住隧道建设的历程，为中老铁路这一历史性工程出力，再苦再累也值得。”

“中老铁路项目是贯穿老挝南北的交通大动脉，将成为老挝国家现代化发展新引擎。磨丁隧道位于中老铁路走出国门第一标，我们将以磨丁隧道胜利贯通为新起点，乘势而上，圆满完成各项建设任务，把中老铁路建设成为精品样板工程和廉洁示范工程，”中铁五局副总经理刘勇说。

“以后再不受弯弯曲曲的盘山公路折磨了，从万象到磨丁开车要13个小时，而火车还不到4个小时，”专门来看隧道贯通的老挝南塔省交通厅厅长素万蓬对记者说，中老铁路是老挝历史上最大的投资项目，是老挝现代化进程的重大标志性工程。和素万蓬一样，南塔、万象以及老挝各地的民众，都在关注这个好消息，老挝国家电视台、《万象时报》、《人民报》都派记者来报道磨丁隧道贯通的消息。《万象时报》记者坎潘说：“老挝民众十分关注，都想早日坐上火车，中老铁路是老挝的热门话题。”

“2019年年底，土建工程将全面进入收尾阶段”

3月的老挝，虽然还是旱季，但北部山林却飘来一阵小雨。云过雨歇，碧空如洗，中老铁路已初现峥嵘，桥梁和路基初具规模，从高空俯视，犹如一条巨龙横亘古寮国大地。

中老铁路北起老中边境，南抵老挝首都万象，是第一个以中方为主投资建设、共同运营并与中国铁路网直接连通的境外铁路项目。线路全长414公里，全线采用中国技术标准、使用中国设备，2016年12月全线开工，2017年年中进入全面施工状态，计划在2021年12月建成通车。

“中老铁路长达六千余米的磨丁隧道胜利贯通，对中老铁路建设来说，是一个重大的节点；对老挝人民来说，是一个重要的历史时刻，是老挝建设史上的速度奇迹，”出席贯通仪式的老挝中央纪委副书记坎苏·本雅翁说。

经过两年多时间的建设，中老铁路土建工程完成已招投标合同总额的65%，全线已贯通11座隧道，森村二号隧道、空琅村隧道、福格村隧道、会福莱隧道、班那汉湄公河特大桥、琅勃拉邦湄公河特大桥等重难点工程进展顺利。线下土建工程完成57%，其中路基完成76%，桥梁完成41%，隧道完成53%。

“2019年是土建工程决战决胜的关键年，到年底除空琅村、会福来、达隆一号、森村等长大隧道外，土建其他工程将全面进入收尾阶段，”负责中老铁路建设、运营的老中铁路有限公司董事长鞠国江对记者说。

中老铁路项目是中国“一带一路”倡议与老挝“变陆锁国为陆联国”战略对接项目。老挝政府极其重视，成立了由公共工程与运输部部长任主任的项目指导委员会，财政部、计划投资部、劳工部等部委和沿线四省一市领导为委员，协调推进中老铁路建设。“中老铁路建成通车后，将加快老挝与东盟国家的互联互通一体化发展进程，成为贯穿老挝南北的交通大动脉，成为老挝国家现代化发展的新引擎，是中老两国建设命运共同体实实在在的成果，”坎苏说。

“让老挝人民乘着火车走向世界”

“陆锁国”，一直被看作是老挝的国家特征之一。23.6万平方公里的老挝国土，被中柬越泰缅5个国家包围。而国土面积的80%，又是山地和高原，这使得老挝交通极不顺畅。“陆锁国”锁住了老挝民众的内外往来，锁住了老挝经济的发展节奏，锁住了老挝民众对美好生活的向往。

突破重山封锁，变“陆锁国”为“陆联国”，是老挝的重要国家发展目标。2021年12月中老铁路通车的时候，将实现老挝从‘陆锁国’变成‘陆联国’，修建贯通南北的铁路网络，打造中南半岛的陆上交通枢纽的美好梦想，善良朴实的老挝人民将进入铁路运输驱动新时代。

磨丁隧道的贯通，以及未来中老铁路的运行将使老挝北部的高山变通途，很多人的生活也将因此改变。在13号公路上开货车的司机苯坎说：“再也不会遇到水果烂在车里的事了，用火车运输，拉的更多、还更便宜。”而在磨丁做生意的端斋说：“准备在磨丁车站开个更大的商铺，攒够了钱，要盖新房子。”

中老铁路沿途经过南塔省、乌多姆赛省、琅勃拉邦省、万象省和首都万象市，沿线分布十分丰富矿产资源、旅游资源，古都琅勃拉邦、秀丽的万荣、拥有众多名胜古迹的万象都是旅游胜地。中老铁路建成后，南北交通将得到极大改善，万象至中老边境的旅行时间，将缩短至4小时以内。万荣河畔别墅酒店经理蒂帕蓬说：“我们都在期待着中老铁路开通，盼望更多游客尤其是中国游客来到老挝！”

中老铁路还将发挥在中老经济走廊的骨干核心作用，加大沿线旅游、商贸、农牧业、加工业等产业区域协调开发，推动老挝国民经济将进入铁路运输驱动的新时代。素万蓬说：“中老铁路在南塔省有两个车站，一个在磨丁、一个在纳堆，磨丁是经济特区、纳堆是货物进出老挝的集散地，铁路将极大促进南塔省和老挝全国的经济发展。”

老挝政府发布的报告预测，2019年老挝的GDP增长率将为6.7％，工业将成为2019年推动老挝经济增长的最大动力，预计今年工业的增长率将为8.3％，工业的快速增长主要缘于在各个经济特区设立的新工厂。老挝国会议员坎培对记者表示，目前许多服装制造商和电子设备公司逐渐将生产基地转移到老挝，随着中老铁路开通后，无论是进入老挝的生产原料和出口的产品，运输费用都会降低，老挝的工业将进入快速发展期。

“铁路经过的村庄变化更大，发展得更快，村里的很多人经常去看铁路施工，盼着早日通车，”磨丁隧道附近的磨屏村村民告诉记者，这里的百姓靠种田、养殖和林业谋生，“铁路项目为偏远地区增加就业和收入、提高了百姓生活水平。以后铁路通了，村子里要把水果、橡胶用火车运出去，卖到中国和更多的国家，村子里不少孩子都开始学汉语了。”

中老两国以中老铁路为依托，将建设起自中国云南，途经若干重要节点地区，抵达老挝南部的中老经济走廊。打开地图不难看到，中老经济走廊由西北向东南，宛如一把插入中南半岛的钥匙，不但打开了老挝“陆锁国”这把锁，也在中南半岛腹部打造了一条辐射缅甸、泰国、柬埔寨、越南等国通向繁荣富足的通道。

老中经贸合作委员会主席、老挝工贸部部长开玛妮·奔舍那在视察中老铁路时表示：“祝贺中老铁路项目施工工作按计划进行，祝愿项目圆满完工，让老挝人民乘着火车走向世界。”如今，老挝人民的梦想正一步步成为现实。

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