中阿联合举办第二届中国进博会大型专场推介会

中国驻阿根廷大使邹肖力致辞 （人民网记者张卫中摄）

人民网布宜诺斯艾利斯3月28日电 （记者张卫中）中国驻阿根廷使馆和阿根廷生产和劳动部在喜来登酒店举办题为“新时代 共享未来”的第二届中国进口博览会大型专场推介会。来自阿根廷生产和劳工部、外交部、国际投资贸易促进局等中央政府政要、阿地方政府、各级贸易促进机构、商协会、主流媒体以及企业代表近400人出席。

中国驻阿根廷大使邹肖力在致辞中指出，中国国际进口博览会是世界上第一个以进口为主题的国家级展会，体现了中国主动向世界扩大开放市场、共享经济全球化红利的决心，也为“一带一路”国际合作提供了上佳平台。去年首届进博会成功举办，受到国际社会广泛欢迎。希望今年有更多、更强的阿根廷企业参展，共同打造“阿根廷制造”的品牌形象，集中展示阿根廷优势产品的高品质和文化内涵，结交更多的中国合作伙伴，为推动中阿贸易和投资合作注入新的强大动力。中阿经贸合作在中国对外经贸合作中占有得天独厚的优势，具体表现在基础牢固、条件优越、前景广阔。

阿根廷外贸国务秘书比歇尔表示，2019年是阿根廷出口年，中国进博会对阿根廷至关重要，阿根廷对外贸易国务秘书处将予最大支持。第二届中国进博会将加强阿中两国的贸易交往，阿产品将在中国开拓更大的市场。同时，中国进博会也将推动全球贸易便利化，使世界经济更加开放。为此，阿根廷生产和劳动部将专门开设阿根廷产品展厅，直接与中国进口商进行业务洽谈，争取达成更大的贸易协议。

阿根廷农业国务秘书埃切韦雷表示，中国2018年进口博览会取得了重要成果。在当前一些国家经济闭关自守，贸易保护主义盛行下，中国向世界做出了一个开放的榜样。阿根廷今年将派出更大的展出团体和更多的产品种类。中国消费市场巨大，阿根廷有幸能够提供更多的产品。阿根廷向中国出口的90%为农副产品。当前两国间已经签订了一系列有助促进贸易的动植物检疫文件，资质论证等。两国在农副产品贸易领域仍有很大的开发潜力。

(责编：田婉晴(实习生)、樊海旭)