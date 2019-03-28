“一带一路”为中泰交通市场带来机遇

春秋航空2019年夏秋季泰国全航线新闻发布会嘉宾合影

人民网曼谷3月28日电（孙广勇、郭雨祺、郑美辰）中国提出“一带一路”倡议以来，中泰两国旅游业互联互通，探亲访友人数增加，为空路、水路等交通市场带来前所未有的机遇。泰国旅游与体育部数据显示，赴泰外国游客最多的五个国家中，中国位列第一，其次是马来西亚、韩国、老挝、日本。截至2018年，共有十家泰国航空公司与21家中国航空公司开通中泰航线，绝大多数中泰航空公司增加了在中泰航线运力投放，春秋航空等投放明显增长。

为迎接挑战与机遇，中国民用航空公司纷纷加大运力。3月28日，春秋航空2019年夏秋季泰国全航线新闻发布会在曼谷绿宝石酒店召开。从新闻发布会上获悉：3月31日起，春秋航空将执行新的飞行季，此次换季春秋航空在中泰市场共执飞25条航线，直飞中国19座城市，每周136个航班，同比上航季加开14个航班，增长11.5%。春秋航空自2012年8月10日开通中国上海飞曼谷航线后，又陆续开通飞泰国五大热门目的地城市（曼谷、普吉、清迈、甲米、素叻他尼）。其中曼谷出发，飞16城，每周75个航班；清迈飞2城，每周17个航班；普吉飞5城，每周37个航班；此外甲米、素叻他尼飞成都，每周共7个航班。至10月26夏秋航季结束，可运载122万人往返中泰两国之间；全年可运载200多万人。

“一带一路”带来的机遇不限于航空市场，还有因水结缘的合作。澜湄合作即“澜沧江-湄公河合作”，是由中国政府推动的区域合作机制，成员包括湄公河流域的国家——中国、泰国、老挝、缅甸、柬埔寨和越南。澜湄合作正式启动短短三年来，各国在互联互通、产能合作、跨境经济、水资源管理等领域实施了260多个合作项目，取得了丰硕成果。2018年，中国同湄公河五国贸易额达2615亿美元，比三年前增长30%以上；中国对湄公河国家直接投资存量达322亿美元，比三年前增长30%以上；中国对湄公河国家直接投资存量达322亿美元，比三年前增长近60%；中国同湄公河五国人员往来超过4500万人次。每周往来航班达2614个，约为三年前的三倍。

(责编：谭晓祺(实习生)、杨牧)