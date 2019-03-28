第四届“中法创新加速器”第一阶段在京落幕

人民网北京3月28日电（记者 尚凯元）3月27日，第四届“中法创新加速器” 以路演竞赛的形式在京落幕。8家法国创新企业和3家中国创新企业公开展示了自己的优势与项目，进而角逐“法中创新大奖”。

2019年第四届“中法创新加速器”项目由法国商务投资署和法国国家投资银行共同发起，是针对中国市场推出的重点加速计划，旨在帮助数字化和未来工业领域内的法国企业扩大在中国的发展。

此次来华的法国企业涉及多个科创领域：3D行业，人工智能数据平台，航空服务业，智能家居和智能城市等。通过选拔的企业数量远超往年，8家法国企业管理层在抵达北京前已经到访了香港、深圳、广州和上海等城市。3家中国企业也参加了本次路演活动，与法国企业同台竞技，并有望通过此次交流进入法国乃至欧洲市场。

本次路演的获奖法国企业Allegorithmic公司副总裁邝凡山向记者介绍，公司已经进入中国市场八年，主要为游戏行业提供服务，未来希望在其他行业开辟市场。他认为，中国市场较前几年更为灵活，是开拓业务的好时机。“通过这个加速器项目，我们能够更容易地接触到潜在的中国客户。这个平台很有帮助，也很有创新意义。”

“中法创新加速器”项目第一阶段的目标是选择适宜公司发展的科技生态圈并找到潜在的中方合作者，在今年的5月和9月，代表团将重返中国，跟进交流成果，进一步细化合作方向。

8家法国入选企业的信息如下：

Agorize公司是一家欧洲领先的线上开放式创新挑战赛平台，成功为250多家寻求创新与人才的大集团企业提供了服务，为企业与500万创新者之间搭建沟通的桥梁。

Allegorithmic是用于3D行业的数字参考软件—— “Substance”系列软件的发行商。该系列软件包含大型数字素材库、自有素材设计软件、和3D素材绘图软件。

Améthyste作为人工智能数字平台开发商，其产品用于实现对工业资产完整性的主动化管理。将概率分析与物联网相结合，以建立长期的检查与维护策略，从而提升生产工具的性能和可用性并加强安全水平。

Display Interactive为航空公司提供具有竞争力的飞行娱乐方式（IFE）和服务方案。其产品UGO为客户提供完整的娱乐和信息目录，以及零售、互联、广告、客舱管理、实时航班信息以及大数据等服务。

eLichens是专利气敏传感器的设计者和首个空气质量全面分析监测平台，致力于帮助个人实现环境数字化。该公司凭借多项专利、技术和技能，开发和销售针对工业、安全、智能家居及智慧城市等领域所需的传感器、数据和服务等方面的完整解决方案。

PRICEMOOV是一家以人工智能研发为主，辅助企业利用数据驱动来进行智能定价及管理的法国科技初创公司。借助其强大的人工智能系统，通过收集及分析与价格相关的海量实时数据, 致力于为其客户提供一个高效的价格管理平台, 从而打造最佳的定价策略。

SBG SYSTEMS设计各类惯性量测单元，以及用于自动驾驶汽车导航、成像与通信设备所需的传感器。公司业务涉及广泛，产品应用于如无人机、自动驾驶汽车以及航空、海事、陆地测绘等工业市场。

Visio Nerf 是一家专注于设计、制造2D和3D图像处理系统的公司，涉足诸多领域：汽车、航空、农产食品加工及制药行业的生产质量检控、植物分类，乃至是从简单到复杂的自动化应用中对工业机器人的操控。

(责编：谭晓祺(实习生)、樊海旭)