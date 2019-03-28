青瓦台办国礼展 中国围棋、朝鲜龟船将展出

人民网讯 据韩联社报道，韩国总统府青瓦台27日表示，4月2日至6月30日在青瓦台举办首脑外交礼品特展，文在寅就任总统以来收到的约70件国礼将公之于众。

这些国礼富有特定的外交寓意或各国的文化特色。韩国总统文在寅2017年12月访华时收到了中国国家主席习近平赠送的一套围棋。

朝鲜国务委员会委员长金正恩去年9月在平壤举行的第三次“文金会”上向文在寅赠送龟船模型。这艘“龟船”长130厘米、高110厘米、宽60厘米，有10对橹和枪炮等“火器”，船头有龙头，桅杆上悬挂写着“龜”字的旗帜和折叠式风帆。

另有文在寅就任后首访美国时收到的印有两国国旗的白宫纪念品、俄罗斯总统普京赠送的12人用霍赫洛马餐具等展品。

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