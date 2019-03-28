2019亚太可持续发展论坛"中国经济转型"边会在曼谷举行

2019年亚太可持续发展论坛“中国经济结构改革”边会 郑美辰摄

人民网曼谷3月25日电（记者 林芮 实习生 郑美辰） 为期3天的2019年亚太可持续发展论坛25日在泰国曼谷开幕。论坛首日，中国驻泰国大使馆和联合国亚洲及太平洋经济社会委员会（亚太经社会）秘书处联合举办“中国经济转型”边会，来自联合国亚太经社会、中国及其他亚太各国政府及非政府组织的代表出席了本次会议。

中国常驻联合国亚太经社会代表处代表黎弘在开幕致辞中谈到，亚太作为世界经济最具活力和潜力的板块，应当坚持构建开放型经济、完善互联互通网络、打造创新驱动的发展模式，以推进可持续包容发展。“一带一路”是中国为国际发展合作贡献的公共产品，其目标和范围与联合国《2030年可持续发展议程》有着广泛的共同之处。中国始终坚持创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，在亚太经社会的框架下与各方一道共同推进高水平、高质量、高标准的国际发展合作。

联合国亚太经社理事会负责人咸洪朱对中国在世界尤其是亚太地区经济社会发展方面取得的成就与所做贡献给予了高度评价，“中国现在既是亚洲和太平洋地区最大的经济体，也是推动世界经济发展的一大引擎。”他还表示，世界对中国经济转型升级的关注，不仅涉及传统制造业的转变，还包括以消费和创新为主导驱动的新型增长模式，以及在环境发展、社会发展等可持续性问题上的表现。

会议期间，亚太经社会宏观经济政策和发展司成员和与会者分享了“中国经济转型及对周边国家的影响”专项研究成果。据报告，在过去的四十年中，中国经济以前所未有的速度增长，现阶段经济转型带来的结构性变化更将为亚太地区带来重要机遇，中国在劳动力、科技、市场准入和区域合作等方面的相关支持政策也可以促进其他国家抓住这一机遇积极发展。

本次边会旨在讨论关乎亚太地区发展的一些重要问题，例如中国下一阶段的结构转型对亚太地区生产模式的影响、地区间的金融贸易合作如何确保互利共赢等，为亚太地区各国就新的发展途径和伙伴关系提供交换意见与建议的平台。

(责编：田婉晴(实习生)、樊海旭)