非洲青年创业基金启动网上报名

肯尼亚内罗毕非洲青年创业基金线上报名启动仪式

人民网约翰内斯堡3月27日电（记者 万宇）27日，非洲青年创业基金的线上报名正式在南非、肯尼亚、尼日利亚和埃及四国启动。

非洲青年创业基金旨在不分行业背景和企业大小，鼓励所有符合资格的非洲创业者踊跃报名。该基金将在未来10年内每年提供100万美元的资金，每年挑选出10名“非洲英雄”创业者。随着网上报名启动，非洲各国的创业者将可以开始申请。报名持续到6月30日，选拔出的最后10名选手将参加预计于11月份在非洲举行的决赛。

在庆祝网上报名启动的视频致辞中，马云公益基金会创始人马云说，非洲是“希望之地”，看到非洲的创业者感觉就是看到了20年前的自己，“希望今天出生在非洲，重新开始我20年前的旅程“。在他看来，通过帮助非洲的创业者，让他们开启梦想和旅程，“如果我们能赋能那里的创业者，他们可能改变非洲“。“我想把这个比赛变得非常有教育意义，非常有乐趣，希望这个比赛教会人们如何做生意。“马云说。

非洲青年创业基金顾问委员会的其他两位成员，前联合国秘书长潘基文和南非前总统曼德拉的夫人格拉萨·马歇尔也为所有的非洲创业者用视频送来祝福。潘基文鼓励非洲青年要心怀雄心壮志，抓住未来，“数字经济的发展会给全球带来巨大机会，而非洲拥有最大的潜力”。格拉萨·马歇尔在致辞中面对非洲各国的女性创业者，呼吁“所有的非洲姐妹携起手来，引领非洲更上一层楼。”在非洲四个国家同步举行的启动仪式现场，当地青年创业者们分享了各自的经历。

据了解，除非洲青年创业基金外，目前阿里巴巴公益基金会和桃花源基金会还在非洲运营非洲保护区巡护员奖励基金。阿里巴巴商学院多次举办课程，为非洲政府官员、企业家和大学教师提供培训。卢旺达也在去年成为全球电子贸易平台在非洲的首个站点。

(责编：田婉晴(实习生)、樊海旭)