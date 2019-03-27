中国驻韩国使馆举办“领保进校园”活动

人民网首尔3月27日电 （记者马菲）在韩国高校新学期开学之际，中国驻韩国使馆23日在成均馆大学举办“领保进校园”活动，为在韩中国留学生上好“安全第一课”。 中国驻韩国大使馆公参王鲁新、领事参赞邓琼、教育参赞力洪等出席，来自成均馆大学、庆熙大学、高丽大学、中央大学、梨花女子大学、东国大学等的200多名中国留学生参加。

王鲁新在致辞中表示，做好领事保护和协助工作，是驻外使领馆贯彻“以人为本、外交为民”理念，坚持“以人民为中心”的具体实现。近年来，越来越多中国同学来韩留学，各类留学人员总数已超过7万人。中国驻韩国使馆高度重视在韩中国留学生的安全与合法权益，采取各种措施为同学们提供领事保护与服务。希望大家提高安全防范意识，增强自我保护能力，在韩国平安旅居、愉快留学。同时要树立中国留学生良好形象，勤奋学习，争取早日学成报效祖国。

领侨处副主任于磊详细介绍了领保工作的职责范围和相关政策，结合工作中的领保案例，分别从交通安全、人身安全、证件安全、诈骗防范等方面讲解在韩留学期间应注意的事项，并着重就近期频发的电信诈骗案件讲解防范和应对知识。提醒学生们增强防范意识，及时查看使馆发布的领事提醒，了解最新安全动态信息，确保留学安全。

最后，在交流互动环节，留学生们积极提问，踊跃发言，同使馆工作人员进行了热烈交流。现场还开展了中国领事服务网、“领事之声”微博、“领事直通车”微信公众号、“外交部12308”APP介绍及二维码推介。同学们纷纷表示，通过参加此次活动，了解了领事保护相关知识，收获很大，也切身感受到祖国对留学生的关心。

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