中国青少年精彩演出

人民网讯 时值中法建交55周年之际，为深入增进中国与欧洲国家的交流，为热爱艺术的青少年提供一个开拓国际视野、弘扬与展示中华文化的平台，应法国尼斯市政府、摩纳哥蒙特卡洛芭蕾舞团的邀请，中国舞蹈家协会副秘书长夏小虎率领代表团一行3人于2019年1月至2月期间赴法国举办“一带一路·荣耀法兰西”中欧青少年舞蹈交流展演活动，并赴摩纳哥进行相关艺术交流。

1月28日下午，“一带一路·荣耀法兰西”中欧青少年舞蹈交流展演在法国尼斯拉开帷幕，来自中国与法国近200名青少年齐聚一堂，开启了一场专业、震撼且精致的舞蹈盛宴。中国驻马赛总领事陆慧英、中国舞协副秘书长夏小虎、天津市舞协秘书长程伟航、法国国家议员尼斯副市长鲁迪·萨勒、法国尼斯市政府文化参赞杜特等中法领导莅临出席。

开幕式由尼斯市政府文化参赞杜特主持，中方领导陆慧英总领事、夏小虎副秘书长和法方鲁迪·萨勒副市长为本次活动致开幕词，表达了对本次活动的美好祝愿。萨勒副市长表示，中法友谊源远流长。自建交以来，中法关系持续稳定发展，政府间和地方间交流合作成果丰硕。他对中国在对外交流与合作中体现出的平等、开放精神深表赞赏，对总领馆给予中法地方合作的大力支持表示感谢。接下来，陆总领事对中国舞协艺术代表团在春节来临之际到访尼斯、宣传中华文化表示敬意，对尼斯市政府长期以来对发展对华关系给予的重视和支持表示感谢。她指出，法国是第一个与中国建立大使级外交关系的西方大国，尼斯是领区内对华交流与合作最为活跃的城市之一。艺术团呈现的精彩演出将为法国友人更好地认识中国、了解中国、热爱中国提供机遇，为中法民间友谊添砖加瓦。中国舞协副秘书长夏小虎表示，舞蹈艺术作为一种不需要言语便可传情达意的交流媒介，具有思想性、艺术性、观赏性，在国际文化交往中发挥了越来越重要的作用。作为中国的舞蹈艺术工作者之家，中国舞蹈家协会立足当下且着眼长远，希望孩子们以舞蹈为语，舞出对生活的理解，舞出对美好未来的期许，相互理解、相互尊重、相互信任，开出绚烂的友谊之花。而后，夏小虎团长代表中方与尼斯市政府交换具有国家特色的友谊之礼，象征着中法友谊经久不衰。

随后，演出逐步拉开序幕，孩子们为在座的1000多名法国观众奉献了一场高水准的演出。开场节目是由尼斯的孩子们精心准备的市歌《美丽的尼斯》合唱，表达了他们对家乡的自豪及对远道而来的中国青少年的欢迎。接下来的中方节目既有表现民族风情的《苏都日》、《祝福》、《春雨大大的下》、《走马舞》、《苗娃乐》，又有表现当代中国孩子思想情感的《我和蓝天有个约会》、《流·年》，还有体现身段美、姿态美的《锦鲤》，更有热热闹闹恭贺中国新年的音乐快板《他们说辈分是一首歌》。法国方面则有来自法国知名冠军舞蹈团TRAKATA的卡米拉和尤尼奥尔表演的一出现代爵士舞，以及尼斯大学音乐学院的学生皮埃尔·安德烈斯表演的打击乐，现场互动频频，反响热烈。各团队均呈现了具有各自文化特色的高水平舞蹈节目，让现场的观众为之喝彩及鼓舞。此次演出也让参与的团队受益匪浅，中法的孩子们以舞蹈为载体结下了珍贵的友谊，在谢幕环节，尽管语言不尽相通，但一声声的“Bonjour”和“你好”却在一起交织，一张张单纯明媚的笑脸在一起开心地合影。最后，中法嘉宾及参演团队登台留影纪念，定格记录下这精彩时刻，本次演出完美落幕。

代表团与青少年舞蹈团体兵分两路。老师和孩子们走进尼斯市的泰瑞斯·罗密欧第二小学，与法国师生共同体验跨民族、跨地域、跨语言、跨文化的氛围。尼斯的这所小学中有不少法国孩子正在学习中文，他们热情地和中国孩子友好互动，一起做游戏、说中文、互赠小礼物，美好的友情也在点滴之间萌芽。与此同时，代表团一行则赴摩纳哥参访蒙特卡洛芭蕾舞团及其附属舞蹈学校。舞团总监、编舞大师让-克里斯托弗·马约及相关负责人亲切接待了代表团一行，并对舞团的历史及现况进行了详细的介绍。随后，代表团一行又拜访了该舞团附属的格蕾丝王妃学校，与校长卢卡·马萨拉亲切交流芭蕾舞教育的经验心得，为将来可能的合作奠定基础。

2019年是中法建交55周年，中国及法国青少年相聚尼斯，通过舞蹈共同谱写友谊，增进了彼此的了解，弘扬民族精神，传播舞蹈文化，这样的情谊会随着活动的举办而越加深厚，也相信文化艺术交流的力量会让友谊越加绵长。

(责编：刘晓琰(实习生)、樊海旭)