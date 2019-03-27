联合国民间组织委员会主席布鲁斯高度赞赏中国扶贫成就 

人民网北京3月26日电 联合国民间组织委员会主席布鲁斯·纳提兹先生于3月25日在北京访问了中国扶贫基金会，高度赞赏中国在扶贫方面取得的成就，并希望加强联合国民间组织与中国在扶贫方面的合作。

中国扶贫基金会副理事长刘文奎向布鲁斯先生介绍了中国政府在扶贫方面所做的主要工作。刘文奎说，中国改革开放40年来，让7亿多贫困人口成功脱贫，占同期全球减贫人口总数的70%以上。目前，中国正在打一场扶贫攻坚战，争取让更多的农村贫困人口脱贫致富。

布鲁斯先生认为，中国帮助贫困人口脱贫的经验，很值得世界各国参考。他提出，联合国民间组织委员会将于今年8月在美国尤他州盐湖城召开大会，届时世界各国将有数千名代表参加。布鲁斯当即向中国扶贫基金会发出邀请，希望能在大会上向各国介绍中国扶贫的成功经验。

布鲁斯先生当天在北京还拜访了中国民营经济国际合作商会，与该商会主席王燕国、商会主席团共同主席郭峰铖等会谈。该商会成立于2011年，是中国政府批准成立的唯一一家专门服务民营企业走向世界，开展国际经济合作与交流的全国性大型商会组织。商会成员包括联想集团、复星集团、阿里巴巴、吉利汽车等一大批民营企业巨头。商会为在各级商会及近5百万家中小民营企业提供国际化服务。在会谈中，布鲁斯先生对中国民营经济的发展规模与成就表示赞叹。他希望明年的的联合国民间组织的大会能在中国举行，让世界各国共同分享中国发展民营经济的成功经验。

布鲁斯先生在北京期间还访问了公益时报，了解了中国公益事业的发展状况。

布鲁斯此次访华，由美国华人公益组织基金会、美中新闻基金会等美国民间组织共同主办，名为联合国民间组织执行委员会“中国公益考察行”。当天下午布鲁斯先生离开北京，前往杭州、上海等地继续进行访问。（谢荣镇）

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