摩纳哥亲王10次访华背后的中国情缘

3月24日，国家主席习近平同摩纳哥亲王阿尔贝二世举行会谈。会谈前，阿尔贝二世亲王为习近平举行隆重欢迎仪式。 新华社记者 王晔 摄

人民网北京3月25日电（杨牧、刘叶婷） 3月24日，国家主席习近平同摩纳哥亲王阿尔贝二世举行会谈。这是中国国家主席首次访问摩纳哥，受到了摩纳哥王室、政府和人民的热烈欢迎。

中摩建交20多年来，中摩双边关系一直稳定发展，双方在环保、电信、移动支付等新领域走在中欧合作前列。而阿尔贝二世亲王更是中国的老朋友了，他曾10次到访中国，从北京奥运会到上海世博会再到南京青奥会，在这些中国举办的重大活动和体育赛事现场，都能看到阿尔贝二世亲王的身影。此外，阿尔贝二世亲王还格外关注中摩之间的文化交流，在环保等领域的合作，可以说，阿尔贝二世亲王10次访华背后不仅代表了他浓厚的中国情缘，更是中摩关系友好发展的见证。

关注体育事业 盛赞中国体育成就

阿尔贝二世亲王是一个十足的体育达人。从卡尔加里到盐城湖冬奥会，他曾为摩纳哥夺得过5枚高山长撬滑雪金牌。他的运动天赋不仅局限于滑雪，在赛艇、网球、手球、游泳、帆船等运动项目上，他也驾轻就熟。此外，阿尔贝二世亲王从1985年开始就担任国际奥委会成员。得益于他对体育事业倾注的巨大热情，阿尔贝二世亲王在与中国的交往过程中，体育也是一个重要的元素。

阿尔贝二世亲王积极支持中国奥林匹克事业发展，曾出席2008年北京奥运会、2014年南京青奥会开幕式以及2015年北京世界田径锦标赛。去年9月，阿尔贝二世亲王再次对中国进行国事访问，习近平主席为其举行欢迎仪式，并邀请他来华出席2022年冬奥会。

阿尔贝二世亲王关注中国体育事业的发展，并盛赞中国对国际奥林匹克精神的重视和尊重。提及2022年冬奥会，他在接受人民日报记者采访时表示，中国将在2022年举办冬奥会这是一件非常了不起的事，北京将成为第一个既举办夏季奥运会又举办冬季奥运会的城市，这显示出中国发展冬季运动的意愿，证明中国希望向国际社会敞开大门，通过体育发出重要的和平信号，呼吁全世界弘扬奥林匹克精神。

推动文化交流 促进中摩民心相通

除了在体育领域的频繁交往，中摩在文化领域的交流活动同样异彩纷呈。

2017年，在摩纳哥举办的“继文绳武——清代帝王的家国天下”故宫文物展，访问人次达5万，比摩纳哥全国人口都要多；2018年，在中国举办“贵胄绵绵：摩纳哥格里马尔迪王朝展”，阿尔贝二世亲王亲自到北京为展览揭幕，超过50万游客参观；摩纳哥蒙特卡洛芭蕾舞团、爱乐乐团频繁到中国访问演出，数日前，蒙特卡洛芭蕾舞团再度登台中国国家大剧院，演绎全新《灰姑娘》；中国杂技团队在蒙特卡洛马戏节上也多次捧获马戏节最高奖项“金小丑奖”；摩纳哥唯一一所公立学校，10年前就在初中和高中开设中文课，近来，学习中文的学生越来越多……

过去几年间，阿尔贝二世亲王本人也在积极推动中摩之间的文化交流。据摩纳哥王宫负责新闻的工作人员介绍，阿尔贝二世亲王曾去西安参观兵马俑，并促成西安兵马俑展于2001年7月在摩纳哥格里马尔迪宫举办。2017年和2018年，阿尔贝二世亲王亲自到北京为故宫文物展和摩纳哥格里马尔迪王朝展揭幕。

去年，阿尔贝二世亲王到周口店遗址参观考察时指出，摩纳哥公国与中国建交20余年来，两国在经济、文化、人文领域的交往日益加深，两国人民相互了解的意愿日益增强。希望两国在文化交流等方面开展形式多样的合作。

文化是沟通的最佳媒介，文化通则民心通。两国之间愈加频繁的文化交流，为进一步巩固和发展两国友好合作奠定了坚实的民意基础。在习近平主席与阿尔贝二世亲王的多次会谈中，促进中摩间的人文交流是主要话题之一。在此次会谈中，双方又再次重申了推动摩中人文交流，增进两国人民友好的共同意愿。

加强环保合作 推动中摩关系发展

“中国取得非同寻常的发展成就，不仅是因为其经济规模在世界上的地位。对我来说印象最深的，是习近平主席践行绿色经济增长的决心和意愿。这不仅表现在中国本土的相关政策上，更表现在习近平主席参与全球气候变化问题讨论上，和对气候问题的关切上。”日前，通过人民日报视频采访的镜头，阿尔贝二世亲王表达了他对中国坚持绿色发展理念的认可。

摩纳哥与中国的合作也同样始于环保领域。阿尔贝二世亲王基金会一直与中国中华环保基金会密切合作，共同开展了诸如太湖蓝藻水华野外观测站建设及其示范项目、野生东北虎保护等项目。去年9月访华期间，阿尔贝二世亲王专门去吉林省参观了东北虎保护项目。“一带一路”是可持续的绿色发展之路，摩纳哥政府高度重视这一倡议。此外，阿尔贝二世亲王基金会将在北京设立代表处，这也意味着中摩将在中国直接开展更多的可持续发展项目。

在此次会谈中，加强环保合作也成为主要议题之一。习近平主席表示，中方欢迎摩方积极参与共建“一带一路”国际合作。双方要提升两国环保合作水平。中方欢迎亲王基金会在中国开展环保公益行动，不断丰富人文交流内涵。

阿尔贝二世亲王表达与中国在环保领域加强合作的意愿。他指出，摩纳哥愿拓展同中国在科技、创新、生态环保、野生动物保护、可再生能源等领域合作，摩方高度赞赏中国在气候变化等国际事务中发挥的重要作用，愿支持中方办好明年《生物多样性公约》第十五次缔约方会议。

中摩两国自1995年建交以来，始终坚持相互尊重、平等相待、合作共赢，双边关系发展良好，为大小国家友好相处、共同发展树立了榜样。此次，习近平主席对摩纳哥的历史性访问更是将这一大小国家友好交往的典范推向了更高水平，摩纳哥的中国情缘也将越来越深。

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(责编：刘叶婷、杨牧)