“中华学术外译”亮相2019年美国亚洲研究协会年会

社科文献代表团在展位上合影

人民网讯 3月21日-24日，美国亚洲研究协会年会（Association for Asian Studies，简称AAS）在美国科罗拉多州丹佛举行。社会科学文献出版社（以下简称“社科文献”）副社长谢炜率团参加了本次学术盛宴，并于3月21日上午举办了社科文献产品推介会。此外，社科文献代表团还应邀参加了中国研究图书馆员委员会年会。

美国亚洲研究协会是全球最大的研究亚洲的文化与学术机构之一。每年春季，该协会都会举办为期4天的年会。本届年会吸引了来自世界各地的专家学者和出版机构的参与，主题涉及亚洲的政治、经济、历史、人文、考古、社会等研究领域。今年，社科文献依旧在亚洲年会图书展览会现场设置了展位，人文社科类纸质书（如历史类资料文献）是展出的重点，此外，以“中华学术外译”项目为代表的外文书也是陈列的一大特色。

3月21日上午，社科文献在年会分会场举办了社科文献产品推介会，包括中外学者、图书馆负责人、数据库销售代理商、媒体等在内的80名与会者参会。

社科文献副社长谢炜在致辞中表示，社科文献一直以做中国最具影响力的哲学社科学术内容资源整合平台、推送平台和专业知识服务平台为目标，从最初的单纯将科研资料数字化到近年来用计算机技术对基础资料进行统计、分析和评价，助推学术研究向着高端进一步发展。他结合社科文献的实践，从数字产品服务 、数字学术服务、知识组织服务、成果出版服务、共同课题研究和国际传播服务六个方面阐述了如何发挥学术出版在数字人文领域的作用。最后，他向与会听众介绍了由麦克米伦出版社和社科文献合作出版的华为公司内训系列之一《价值为纲》的英文版，该书将于今年5月出版，并将借助社科文献的国际传播推广平台推向全球。

社科文献历史学分社社长郑庆寰以《“四史”和历史学的学术出版》为题，结合清代学者章学诚提出的历史学家的四个基本要素“史德、史才、史学、史识”，重点讲解了社科文献历史学学术出版的情况。历史学分社以近代史专业出版为核心，拥有两个图书品牌启微（侧重近代史、新文化史）、九色鹿（侧重边疆民族史）。此外，在纸质图书多条产品线出版的基础上，利用学术资源和品牌优势，在数据库（数字科研平台）和知识付费两个方向上发力，实现“一体两翼”式发展。

社科文献人文分社总编辑李建廷随后就社科文献的档案古籍文献出版情况及在档案古籍文献方面所获得的国家级资助和奖项等进行了介绍。

本次会议还邀请了数据库产品的成交客户和试用客户一起交流产品的建设与使用情况。中国社会科学院近代史研究所研究员罗敏介绍了抗日战争与近代中日关系文献数据平台；北美高校图书馆负责人就社科文献数字产品、历史学、档案古籍文献出版的情况进行了交流。

亚洲研究协会年会期间，社科文献代表团还参加了一系列高规格的学术交流活动，如东亚图书馆委员会中文委员会论坛、中国研究图书馆员委员会年会。此外，社科文献还在本届论坛上与美国东方瞭望出版社共同探讨在原有合作的基础上如何拓宽合作范围，双方在继续数据库海外推广与销售的合作基础上继续探讨中外文图书项目的合作出版。

(责编：袁昕(实习生)、樊海旭)