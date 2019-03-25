2019年“育才”奖学金颁奖典礼暨国际辣妈非洲赛区新闻发布会在南非举行

人民网约翰内斯堡3月24日电（记者 李滢嫣）23日，由全非洲华人妇女联合总会承办的2019年“育才”奖学金颁奖典礼暨国际辣妈非洲赛区大赛新闻发布会在约翰内斯堡皇宫会议中心举行。

全非洲华人妇女联合总会会长朱怡苑做主旨发言。她表示，随着时代的发展，妇女正逐步与男性一样享有平等工作、自由生活的权利。现代的女性已经摆脱了对男性的依赖走向了人格的独立，摆脱了只求安逸的自我束缚走向了不断进取的自我觉醒。当代女性以开放的心态积极地迎接新知识、新观念为自己赢得幸福的人生，也为社会做出了不凡的贡献。

她表示，2017年全非洲华人妇女联合总会设立了“育才”奖学金，希望通过这样一个机制和平台，吸引更多的家长一同参与和关心孩子的学习情况，同时也让孩子们从小参与华人社团的活动，培养侨界归属感，长大后成为社会栋梁，为侨社建设做贡献。

据介绍，2019年国际辣妈大赛非洲赛区分为两个年龄段，分别是活力组，年龄在18-38岁之间；优雅组，年龄在39-58岁之间。通过初赛和决赛决出两组的冠军、亚军和季军。另外还将设置网络人气奖、最佳才艺奖、最佳亲子奖、最佳形象奖等奖项。非洲赛区赛事结束后，两组的冠军、亚军、季军将于2019年12月前往美国休斯敦参加 2019 年国际辣妈大赛全球总决赛。今年，国际辣妈大赛第一次在非洲地区举行。大赛由全非洲华人妇女联合总会承办，报名从4月1日开始为期一个月，六月下旬举办初赛，总决赛定于10月举行。

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