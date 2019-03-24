汉班托塔港招商引资一站式服务中心启用

人民网新德里3月24日电 （记者 苑基荣）2019年3月23日，斯里兰卡汉班托塔港招商引资一站式服务中心正式启用，并签订了一系列临港产业合作协议。汉班托塔国际港口集团（HIPG）从2017年12月开始接手运营至今，港口业务取得日新月异的成绩，汉港进入了蓬勃发展的新阶段。

当天下午，在中国驻斯里兰卡大使程学源以及斯里兰卡战略发展与国际贸易部长萨马拉维克拉马等政要的共同见证下，招商局集团驻斯里兰卡首席代表、HIPG首席执行官任锐与斯里兰卡投资管理局局长马拉尔高达签署了一站式服务中心合作协议。该中心将为临港园区及斯南部地区的投资者提供更加便捷、高效的投资咨询、企业注册登记、签证证件办理等全方位一站式服务，显著加快企业入驻速度，大大提升汉港的区域竞争力。随后，HIPG与Wilmar丰益面粉、Ceylon steel水泥配套项目、奥赛斯电动车、长沙路桥拌石厂等入园企业签署了一系列临港产业合作协议和备忘录，Expolanka、TGL、FedEx、Dialog、Far Shipping、Pepole’s Bank、中外运等10多家在汉港办公大楼内设置分支机构或办公室的企业也分别与HIPG签订了租赁协议，为汉港下一阶段发展注入了全新的动力。

程学源大使在致辞中表示，汉班托塔港是中斯双方PPP项目合作的成功典范。过去一年来，汉港发生了翻天覆地的变化，HIPG作为两国合资在斯设立的本地企业，以开放、包容的态度与各方携手，将一定能够把汉港打造为斯里兰卡经济发展的新引擎。

斯里兰卡战略发展与国际贸易部长萨马拉维克拉马在讲话中表示，自招商局接手运营以来，HIPG为斯里兰卡提供了大量就业机会，投资发展部入驻汉港设置一站式服务中心更是斯里兰卡港口发展史上的里程碑，是BOI和各政府部门与HIPG进一步深度合作开始。未来斯方将继续加强与HIPG相关入园产业的合作。

中斯合资的HIPG接手经营汉班托塔港一年多来，面对港口曾经的巨额亏损，大刀阔斧、深耕厚植，各项业务取得明显进展。2018年，汉港全年货物吞吐量增长了1.6倍，挂靠作业船舶357艘次，中转货量增长超过60%，首次完成散货吞吐量17.8万吨，首次为石油钻井船提供挂靠服务，创下了汉港运营史上许多个历史记录。

2019年以来，汉港各项业务继续突飞猛进。仅1-2月的散货量便超过22万吨，是去年全年的125%。船舶加油、液化石油气（LPG）业务也将于近期启动。同时，临港产业招商引资工作明显加快，总体概念性规划调整将于近期完成，能源、建材、食品等多个项目已确定落户。HIPG接手汉港，为本地创造了大量就业机会。目前HIPG直接用工超过900人，九成以上是斯方员工，其中来自当地南方省的比例占到50%以上，间接就业机会超过2000个。

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