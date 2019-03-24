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援坦桑血防专家组开展“世界水日”宣教活动

2019年03月24日10:10  来源：人民网-国际频道
 
宣教活动现场，第五批援桑血防工作组组长黄玉政在讲述血吸虫病知识。
宣教活动现场，第五批援桑血防工作组组长黄玉政在讲述血吸虫病知识。

人民网约翰内斯堡3月23日电 （记者 万宇）桑给巴尔消息：为迎接“世界水日”，当地时间22日，第五批中国援桑给巴尔血吸虫病防治项目专家组联合当地卫生署、疾控机构和教育机构为200余名学生开展血吸虫病防治知识健康宣教活动。

活动现场，中国血防专家和当地疾控工作人员用英语和斯瓦希里语讲解血吸虫的生活史，结合中国的健康教育经验，他们告诉学生如何识别水中的水泡螺，如何预防含有血吸虫尾蚴“疫水”及如何正确洗手。健康专题讲座、斯语视频短片、有奖问答等丰富多彩的宣教方式深深的吸引了现场的中小学生。项目组还为现场每位同学免费发放健康宣传折页、水杯、水桶等用品。奔巴岛教育总长萨利姆对现场精彩的健康宣教及活动效果大加赞赏，认为这样图文并茂的健康宣教活动很适合非洲青少年，希望项目组以后经常组织此类活动。

血吸虫病是经水传播的一种严重危害人类健康的疾病，是全球性的公共卫生问题，流行于亚洲、南美洲、中东地区和非洲多地。桑给巴尔也深受血吸虫病之苦。援桑血吸虫病防治项目是中国、桑给巴尔和世界卫生组织的三方合作项目，也是中国政府主导的首个公共卫生项目。项目运行2年多来，已经初步取得成效，截至目前，奔巴岛3个试点区的血吸虫病人群感染率分别下降至0.56%、0.36%和0.48%，已达到血吸虫病消除标准。

2019年世界水日的主题是“一个也不落下”。据联合国方面介绍，该主题是对2030年可持续发展议程核心承诺的延续：随着可持续发展的推进，每个人都必须从中受益。 

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(责编：燕勐、杨牧)
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