巴基斯坦驻华使馆在京举行国庆日招待会

3月22日，中国科技部部长王志刚、巴基斯坦驻华大使马苏德·哈立德出席巴基斯坦国庆日招待会。人民网 羡江楠 摄

人民网北京3月23日电（杜明明 羡江楠）3月22日晚，巴基斯坦驻华使馆在北京举行国庆日招待会，庆祝巴基斯坦建国79周年及2019中巴姐妹友好城市及省份年。中国科技部部长王志刚和来自各国驻华使馆及中巴各界友好人士近千人出席招待会。

巴基斯坦驻华大使马苏德·哈立德在招待会上说，每年3月23日是巴基斯坦的国庆日。今年是中巴建交68周年，中巴全天候战略合作伙伴关系已达到新高度，成为国与国之间关系的典范。过去一年，两国高层往来频繁、经贸合作行稳致远、人文交流愈加紧密。

哈立德强调，中巴经济走廊是两国乃至区域互利共赢合作的模范。他表示，2019年是中巴姐妹城市之年，两国将藉此机会继续加强各领域的纽带，推动双边关系再上新台阶。

科技部部长王志刚在致辞中说，巴基斯坦是中国唯一的全天候战略合作伙伴。多年来，中巴友谊得到了两国人民的支持，不断散发新的生机和活力。

王志刚肯定了中巴经济走廊建设取得的瞩目成绩，认为中巴经济走廊“不仅为两国和两国人民带来福祉，也为地区提升互联互通和经济一体化提供了新的契机”。王志刚表示，中方愿同巴方一道，弘扬中巴传统友谊，巩固中巴全天候战略伙伴关系，为地区乃至世界的和平稳定与繁荣发展做出更大贡献。

最后，招待会上还进行了精彩的文艺演出。巴基斯坦特色歌舞以及中国民乐让人陶醉，充分展现了两国的文化魅力。

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